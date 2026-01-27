Lagerarbetare för uppdrag i Lenhovda
Arbetsuppgifter
Vi på Inpeople söker nu lagerarbetare till ett uppdrag hos vår kund i Lenhovda. Arbetet innebär varierande lageruppgifter där du främst kommer att arbeta med inleveranser, ompackning av varor samt andra förekommande arbetsuppgifter på lagret. Arbetet kan vara fysiskt krävande och passar dig som gillar ett högt tempo och vill ha en aktiv arbetsdag. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.
Du kommer initialt att arbeta via Inpeople hos vår kund, men för rätt person finns framåt möjlighet att erbjudas en anställning direkt hos kundföretaget. Uppstart enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och som ser till att arbetsuppgifterna blir gjorda med god kvalitet. Du trivs med att samarbeta i ett team men har också förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som person är du positiv, pålitlig och flexibel, och du bidrar med energi och engagemang i det dagliga arbetet. Truckkort A+B är ett krav för tjänsten, då en stor del av arbetsuppgifterna utförs med trucken.
Vi ser gärna att du har körkort då kollektivtrafiken inte alltid passar kundens arbetstider.
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit. På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter. Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser. Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
