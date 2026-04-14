Lagerarbetare | Dynasafe | Kristinehamn
2026-04-14
Är du en driven och självgående lagerarbetare som trivs i en praktisk och varierad roll? Manpower söker nu en lagerarbetare till ett konsultuppdrag hos Dynasafe i Kristinehamn. Här får du arbeta i en viktig logistikfunktion med fokus på godsflöden, truckkörning och fraktbokningar. Vill du arbeta som lagerarbetare hos Dynasafe via Manpower i Kristinehamn? Välkommen med din ansökan!
Ort: Kristinehamn
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på ca 3 månader med möjlighet till förlängning
Övrig information: Heltid, dagtid 07.00-16.00. Arbetet utförs på plats hos kund
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos oss på Manpower, ute hos vår kund Dynasafe i Kristinehamn, blir du en viktig del av lager- och logistikverksamheten. Rollen är praktisk och varierad där du ansvarar för att varor tas emot, hanteras och skickas på ett effektivt och säkert sätt. Du arbetar självständigt men även i nära samarbete med kollegor i lagret.
Arbetet passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar ordning och reda och som är bekväm med att arbeta både fysiskt och administrativt i lagermiljö.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Packa och skicka utgående leveranser
Skapa och hantera fraktbokningar
Truckkörning (A- och B-truckar)
Lagerhantering och plock
Arbete i affärs- och lagersystem
Säkerställa att lagret hålls organiserat och effektivt
Den vi söker
Vi söker dig som är driven, lättlärd och självgående och som trivs med att ta ansvar i ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och gillar att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs. Som person är du social, positiv och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi ser att du har:
Truckkort A1-A4 samt B1-B4
Erfarenhet av att köra truck
Erfarenhet av lagerarbete
Grundläggande datorvana
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från liknande lager- eller logistikroll
Erfarenhet av fraktbokningar och arbete i affärssystem
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: julia.hoglund@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
