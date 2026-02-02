Lagerarbetare
Ö-Varvet AB / Lagerjobb / Öckerö Visa alla lagerjobb i Öckerö
2026-02-02
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ö-Varvet AB i Öckerö
Ö-varvet på Öckerö är ett etablerat varv som arbetar med service, underhåll och produktion av båtar och utrustning. Vi söker nu en lagermedarbetare som vill vara med och bidra till en smidig lagerverksamhet och god godshantering.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare får du en praktisk och varierad arbetsdag. Du arbetar bland annat med att:
- Ta emot, lasta och lossa leveranser
-
Kontrollera inkommande gods
-
Packa upp och sortera varor på lager
-
Registrera gods i vårt affärssystem
-
Köra truck vid behov
-
Boka transporter
-
Hjälpa till med akuta transporter till olika förråd på öarna eller till Göteborg
Du får möjlighet att bidra till förbättringar och utveckling av lagerverksamheten tillsammans med dina kollegor.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en praktisk och varierad roll med många kontaktytor och ett viktigt internt serviceuppdrag. Avdelningen har fått en ny avdelningsansvarig och är på en resa för att förenkla, strukturera och utveckla arbetssätt. Du får vara med och bidra med idéer, hitta nya rutiner och göra vardagen smidigare. Vi har god sammanhållning och ditt arbete med maskiner, utrustning och lager är viktigt för att allt ska fungera på bästa sätt.
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och en förståelse för hur lagerverksamhet fungerar. Du behärskar svenska och engelska. Eftersom du behöver kunna röra dig mellan våra olika lagerplatser ute på öarna är körkort ett krav.
Meriterande är om du är van vid datorer och affärssystem, har utbildning inom 5S och systematiskt förbättringsarbete och/eller eller har ADR-utbildning för hantering av farligt gods.
Som person är du samarbetsvillig, lösningsfokuserad och kommunikativ. Du trivs med att jobba nära kollegor, tar gärna initiativ när det behövs och hjälper till så att vardagen på lager och godsmottagning fungerar smidigt.
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen
Tjänsten innebär arbete på plats på Öckerö, med arbetstider 06:30-15:30. Eftersom några av våra största kunder är Försvarsmakten och FMV kommer den som blir aktuell för tjänsten att genomgå en säkerhetsprövning.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Salim El Amrani, på telefon 031 756 00 89 eller maila salim.elamrani@ovarvet.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation /servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför till exempel tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.
Vi finns i en fantastisk miljö ute på Öckerö. Bor du ute på öarna har du säkert koll på hur du tar dig hit men att ta sig till oss från stan är också enkelt. Färjorna avgår var tionde minut från Lilla Varholmen och resan tar endast 12 minuter. Väl över på andra sidan är det endast ett par kilometer till Varvet och det finns både bussförbindelse och fin cykelväg.
Ö-Varvet är en del av Öckeröborgen. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ö-Varvet AB
(org.nr 556296-2885), https://ovarvet.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ö-varvet Jobbnummer
9717931