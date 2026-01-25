Lagerarbetare
2026-01-25
Freygo AB söker nu en noggrann och driven lagerarbetare till vårt lager i Malmö/Arlöv. Tjänsten är en tidsbegränsad eller tillsvidareanställning med dagpass. Tillträde sker 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av:
Plock av material och paket enligt plocklistor
Godsmottagning av inkommande material, både manuellt och med truck
Påfyllning, ordning och struktur i lagret
Hantering av emballage, avfall samt ansvar för allmän ordning i lagret
Lagerinventering
Paketering av varor

Kvalifikationer
Ingen tidigare erfarenhet krävs
Goda kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
1-2 års erfarenhet av lagerarbete
Warehouse Worker - Freygo AB
Freygo AB is looking for a reliable and motivated warehouse worker to join our team in Malmö/Arlöv. The position is a fixed-term or permanent employment, working day shifts. Start date is 1 February 2026, or as agreed.
Work tasks
Your main duties will include:
Picking materials and packages according to pick lists
Receiving incoming goods, both manually and using a forklift
Stock replenishment and maintaining order and structure in the warehouse
Handling packaging, waste, and general warehouse cleanliness
Inventory counting
Packing goods
Qualifications
No previous experience required
Good communication skills in Swedish or English, spoken and written
Meritorious
1-2 years of experience in warehouse work.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@freygo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Freygo AB
(org.nr 559534-8730) Jobbnummer
9703091