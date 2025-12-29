Lagerarbetare
Solar Sverige AB / Lagerjobb / Örebro
2025-12-29
Vill du vara med och bygga framtidens logistikcenter?
Solar Sverige står inför en spännande förändring - vi flyttar vårt centrallager från Örebro till ett helt nytt, toppmodernt logistikcenter i Kumla till sommaren 2026. Nu söker vi drivna och erfarna lagerarbetare som vill bidra under vår förändringsresa!
Vi ser gärna att du har god erfarenhet av både lagerarbete och truckkörning, trivs med att ta ansvar, gillar utveckling och effektivitet.
Vad erbjuder vi?
Ett dynamiskt lagerarbete i högt tempo.
Möjlighet att bli en del av ett strategiskt viktigt projekt med fokus på tillväxt, hållbarhet och förbättrad arbetsmiljö.
Projektanställning* med arbetstider från 11:30 till 20:00, måndag till fredag.
Placeringsort Örebro.
Vårt lager är uppdelat i flera avdelningar: godsmottagning, smågods, volymgods, långgods och kabelhantering. Här finns stora möjligheter att utvecklas på flera avdelningar och bidra med din kompetens!Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
God erfarenhet av lagerarbete
Truckkörkort A+B, och god erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av att arbeta i SAP (meriterande)
God fysik
Vi erbjuder bland annat förmåner som
Kollektivavtal och tjänstepension är grundläggande självklarheter
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring - Grupp och individ
Förmånscykel
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss, några av dessa kan du läsa om här.
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi rekryterar löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan reda idag! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: HR, hr@solar.se
. Vi tar enbart via emot ansökningar via systemet.
I Solars rekryteringsprocess krävs ett utdrag ur belastningsregistret inför en eventuell anställning. Vi är en arbetsgivare med nolltolerans mot alkohol och droger.
• En projektanställning garanterar inte en tjänstgöringsgrad på 100%. Bemanning och schemaläggning görs i dialog med närmaste chef och kan variera.
Varmt välkommen med din ansökan via länk! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406) Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9665324