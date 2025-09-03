Lagerarbetare

Bildelar Stockholm Syd AB / Lagerjobb / Haninge
2025-09-03


Publiceringsdatum
2025-09-03

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och engagerad lagerarbetare till vårt team i Jordbro. Du kommer att arbeta med mottagning, plock, packning och orderhantering. Truckkort är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och strukturerad
Har god fysik och gillar att jobba praktiskt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har erfarenhet från lager/logistik (meriterande)

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Heltid, tillsvidare med provanställning. Start enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till ricard@rrd.nu Märk ansökan "Lager Jordbro".

Sista dag att ansöka är 2025-10-03
e-post
E-post: ricard@rrd.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bildelar Stockholm Syd AB (org.nr 556198-1043), https://www.rrdreservdelar.se/
Dåntorpsvägen 19 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9491053

