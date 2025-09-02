Lagerarbetare
2025-09-02
Koenigsegg växer och vi söker nu lagerarbetare till vårt härliga team!
Teamet idag består av ett positivt gäng kvinnor och män med ett stort engagemang och hjärta för sitt arbete och vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och har tidigare erfarenhet av lagerarbete.
Vi erbjuder dig arbete i en spännande, dynamisk miljö omgiven av passionerade medarbetare. Idag har vi anställda från ca 50 olika nationaliteter vilket bidrar till en mångkulturell och lärorik arbetsmiljö. Hos oss kan du förvänta dig rena moderna faciliteter, bekväma arbetskläder och olika lunchalternativ. Några andra fördelar du får som anställd på Koenigsegg är roliga och fartfyllda personalevenemang, rabatter på lokala företag, friskvårdsbidrag, gratis frukt och möjlighet att boka massage på plats.
Arbetstider
Tjänsten innebär skiftarbete. Vi söker personal både till vårt tvåskift (morgon/kväll) och till nattskiftet.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Ta emot och skicka gods - till återförsäljare, leverantörer, legoarbete.
Inleverans mot lager - pallställ och lagerautomat
Plock från lager - pallställ och lagerautomat
Transport av plockat material till produktion på olika adresser
Inventering
Genomföra optimering, förbättringar och effektiviseringar av lagret. Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete
Kunna kommunicera i tal och skrift på både Svenska och Engelska
Truckkort
Körkort
Meriterande
ERP vana, gärna Monitor
Erfarenhet av lagerautomater och gärna Compact store.
BE/CE körkort
YKB
Erfarenhet av lagerarbete i tillverkande produktion
Erfarenhet av arbetsledning
Övrigt
Lugn men effektiv
Ansvarskänsla
Stresstålig
Serviceinriktad
Koenigsegg is most known for building some of the fastest cars in the world; with almost all of our megacar technologies that are patented and made in-house by our almost 750 world-class technicians, engineers, sourcing experts, production craftsmen, and communicators.
What we've created is a unique proving ground of engineering creativity that makes use of our breakthrough megacar development and legacy to push the boundaries of sustainable mobility technology.
So, what's next?
We are on a universe-denting mission to develop the next generation of breakthrough tech and products. We are looking for outstanding, impactful, and authentic individuals to grow with us. Our ambitions are inspiring but will push the limits of what is possible - requiring one to work efficiently amid our cross-functional teams to execute at high-quality levels.
The goal is clear: innovate and transform. Ersättning
