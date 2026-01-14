Lagerarbetare - Huddinge
2026-01-14
Vill du arbeta fysiskt och trivs i en aktiv vardag?
Vi på WeStaff söker nu lagerarbetare till ett uppdrag i södra Stockholm. Här får du en roll där du kombinerar noggrannhet med tempo, och där du blir en viktig del i ett arbetslag som värdesätter samarbete och punktlighet.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du arbeta med plock och hantering av glasprodukter. Arbetet sker manuellt utifrån arbetsorder och innebär både gång och lyft. Rollen kräver därför att du är bekväm med att röra dig mycket under dagen och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Detta är ett heltidsuppdrag på dagtid, måndag-fredag och är tänkt att starta omgående.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Plocka och hantera glasprodukter manuellt enligt order.
Säkerställa att produkter hanteras på rätt sätt för att undvika skador.
Bidra till ordning, säkerhet och flyt i lagermiljön.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv inställning och vill göra ett bra jobb. Du är punktlig, noggrann och trivs i en praktisk roll där du får använda kroppen i arbetet. Att ta ansvar och samarbeta med kollegor ser du som en självklarhet.Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift.
God fysisk förmåga (vana att gå och lyfta i arbetet).
Pålitlig och punktlig.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lager, produktion eller liknande arbete.
Vi erbjuder
En trygg anställning via WeStaff med kollektivavtal.
Marknadsmässig lön.
Möjlighet till långsiktigt uppdrag.
En arbetsmiljö där samarbete och trivsel är i fokus.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6420939-1789838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
