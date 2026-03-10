Lageransvarig med personalansvar
2026-03-10
Lageransvarig
Till Copiax, ett ledande företag inom säkerhet i grossistbranschen, söker vi nu en Lageransvarig för ett rent/hire-uppdrag.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten och som gillar att kombinera operativt ledarskap med struktur, förbättringsarbete och daglig planering.
Du ansvarar för den dagliga ledningen av ett team inom lager och logistik med fokus på stabil drift, tydlig planering och ett närvarande ledarskap i vardagen.
Rollen innebär personalansvar för cirka tio medarbetare och ett nära samarbete med en kollega i motsvarande roll. Tillsammans leder ni lagerverksamheten och arbetar nära övriga funktioner i bolaget. Du rapporterar till Chef Lager, Logistik och Fastighet.
Copiax har nyligen flyttat till nya lokaler där lager, kontor och butik finns samlade i samma byggnad. I samband med flytten har ett Autostore-system implementerats, vilket innebär att verksamheten befinner sig i en fas där arbetssätt, flöden och processer fortsätter att utvecklas.
Som Lageransvarig får du därför en viktig roll i att både säkerställa en stabil drift och bidra till den fortsatta utvecklingen av lagerverksamheten tillsammans med ditt team och dina kollegor.
Exempel på ansvarsområden
Leda, planera och följa upp det dagliga arbetet i lagerverksamheten
Personalansvar inklusive utvecklingssamtal, schemaplanering och arbetsmiljöarbete
Säkerställa struktur, ordning och effektiva arbetsflöden
Arbeta med uppföljning av KPI:er och kontinuerliga förbättringar (t.ex. 5S)
Samverkan med HR, bemanningsföretag och externa parter
Delta i utvecklingsinitiativ kopplade till lager och logistik
Vi tror att du har
Erfarenhet av personalansvar i lager- eller logistikverksamhet
Vana att arbeta nära verksamheten och leda personal i vardagen
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera även när tempot är högt
Erfarenhet av förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
God systemvana och erfarenhet av administrativa uppgifter kopplade till drift
God svenska och engelska i tal och skrift
En nyfikenhet på AI och automationsutveckling
En akademisk examen eller motsvarande är meriterande
Om uppdraget: Rent/Hire
Detta är ett Rent/Hire-uppdrag via Embedded Skills.
Det innebär att du inleder uppdraget som konsult hos oss under de första månaderna, samtidigt som du arbetar fullt ut i rollen hos vår kund.
Publiceringsdatum2026-03-10Så ansöker du
För att vi ska kunna göra ett så träffsäkert urval som möjligt och samtidigt ge varje kandidat en rättvis bedömning, ber vi dig besvara tre korta frågor i samband med din ansökan. Vi får ofta många ansökningar till den här typen av roll. Eftersom rollen innebär operativt ledarskap i en lagerverksamhet hjälper frågorna oss att förstå vilken typ av ansvar du haft i tidigare roller.
När du registrerar din ansökan kommer du därför att bli ombedd att besvara följande frågor:
1. Beskriv kort din nuvarande (eller senaste) roll och vilket ansvar du haft för att leda personal i lager- eller logistikverksamhet. Hur stort team ansvarade du för och vad innebar ditt ledarskap i vardagen?
(3-5 meningar räcker)
2. Ge ett exempel på en situation där något i lagerdriften inte fungerade som planerat (t.ex. bemanning, flöde eller leveranser). Hur agerade du för att lösa situationen? (Beskriv kort och konkret)
3. Den här rollen innebär både utvecklingsarbete och att vara nära den dagliga driften. Hur ser du själv på balansen mellan att utveckla arbetssätt och att vara operativt närvarande i verksamheten? (3-5 meningar räcker)
Tips!
Se till att ditt CV (på svenska) tydligt beskriver det ansvar och den erfarenhet du haft, i linje med vad som beskrivs i annonsen, för att vara aktuell för rollen. Hos oss bedöms ditt CV alltid av en människa, inte av en AI.
Om det är något du funderar över är du varmt välkommen att kontakta Rebecca Ancker på 0734-332 336.
Tidplan
vecka 11-12 annonsering & search
vecka 13-14 intervjuer & urval
Om Embedded Skills
Embedded Skills är specialister på roller inom inköp, supply chain och logistik. Vi arbetar nära både kunder och kandidater och lägger stor vikt vid en personlig och professionell process.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb.
Embedded Skills United AB
Rebecca Ancker rebecca.ancker@embeddedskills.se 0734 332376
9789260