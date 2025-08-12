Lageransvarig

Aluwave AB / Lagerjobb / Härryda
2025-08-12


Om jobbet
Vi söker en lageransvarig till vårt goa gäng.
Du är positiv och har hög arbetsmoral, kvalitetsmedveten, självständig och drivs av möjligheten att prestera på topp.
Vill du arbeta i en framtidsbransch, i ett mindre men starkt växande företag som förstår vikten av varje medarbetare? Vill du vara med och bygga upp företaget i våra helt nya anpassade lokaler? Då är detta jobbet för dig!
Placering: Landvetter

Publiceringsdatum
2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
Som lageransvarig kommer du arbeta med lageruppgifter, montering och packning av produkter.
Du arbetar självständigt i ett team hos Aluwave i Landvetter
Vi söker dig som tidigare arbetat i lager. Du har ett tekniskt intresse och är van att arbeta i produktionsmiljö.
Vidare ser vi att du är noggrann, självständig i arbetet, ansvarsfull och tekniskt kunnig. Du är flexibel för olika arbetsuppgifter och behärskar svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Aluwave
Aluwave är ledande inom skräddarsydda belysningslösningar och finns i Sverige och Kina. Med en omfattande LED-kompetens, tre moderna produktionsanläggningar och ett globalt distributionsnätverk är vi väl positionerade att fortsätta leverera komplexa belysningslösningar till våra kunder. Aluwave är en produktutvecklingspartner som fokuserar på kundanpassade belysningslösningar där kärnprodukterna kan delas in i LED-moduler och armaturer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: joakim.siljat@aluwave.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aluwave AB (org.nr 556547-5695), https://aluwave.com/
Fläskebovägen 8 (visa karta)
438 91  LANDVETTER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9453799

