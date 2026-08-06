Lager och Biblioteksutrustning
Adlibris Aktiebolag / Lagerjobb / Heby Visa alla lagerjobb i Heby
2026-08-06
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adlibris Aktiebolag i Heby
Adlibris söker nu engagerade medarbetare till vårt lager och vår avdelning för biblioteksutrustning. Vill du arbeta i ett högt tempo, lära dig nya saker och vara en del av ett härligt team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker personal som kan arbeta under högsäsongen augusti - decemebr.
Lager – Operatör och lagerhanteringPubliceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Arbeta som operatör vid vårt automatiserade lager
Utföra manuell lagerhantering
Vi söker dig som:
Trivs i ett högt arbetstempo
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Kan ta del av instruktioner på svenska (utbildning sker på svenska)
Har förmåga att förstå information på engelska (vissa arbetsmoment)
BiblioteksutrustningDina arbetsuppgifter
Utrusta böcker med signum, larm m.m.
Inplastning av böcker, både med maskin och manuellt
Vi söker dig som:
Trivs i ett högt arbetstempo
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Har god läsförståelse i svenska (arbetsorder på svenska)
Om tjänsterna
Vi söker personal till både dag- och kvällsskift
Rekrytering sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Alla anställda behöver lämna in ett registerutdrag från polisen
Vi tillämpar slumpmässiga drogtester
Lön enligt kollektivavtal
Välkommen med din ansökan redan idag!
Erfarenhet av lagerarbete eller arbete i bibliotek är meriterande.
Som Nordens största nätbokhandel vill vi inspirera till nästa läsupplevelse och samtidigt erbjuda allt som hör till en modern bokhandel. Alltid med ett brett utbud, bra priser, smidiga leveranser och fokus på att minska klimatpåverkan. Vi tror att läsning berikar oss genom att öppna upp nya världar i form av upplevelser, nya perspektiv och ny kunskap. Genom att inspirera till läsning och tillgängliggöra böcker från hela världen vill vi vara med och bidra till ökad läsning och till ett mer jämställt och hållbart samhälle där kunskap är tillgänglig för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02
Sök via hemsidan Arbetsgivare Adlibris Aktiebolag
(org.nr 556261-3512)
744 51 MORGONGÅVA Arbetsplats
Adlibris Jobbnummer
10023814