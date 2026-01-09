Lager - Orderadministratör till Frövi
Orderadministratör sökes till uppdrag i Frövi
Om uppdraget
Vi söker en strukturerad och driven person för ett uppdrag inom order- och administration. Rollen är central i vår dagliga verksamhet och innebär ett nära samarbete med produktion, logistik och planering. Uppdraget startar så snart som möjligt..
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera och administrera kundorder från mottagning till leverans, inklusive registrering, uppdatering i SOL, skapande av plocklistor samt förberedelse av fraktdokument.
Säkerställa korrekthet i avgångna ordrar, fraktdokument och daglig orderstatus.
Inventera och följa upp lagerstatus dagligen, inklusive SRS, samt registrera inkommande gods.
Planera och beställa transporter samt fungera som kontaktperson mot transport och logistik.
Planera och prioritera dagens ordrar i samråd med supervisor/teamleader och kommunicera den dagliga lägesbilden till SOL.
Beställa nödvändigt material till produktionen i samråd med supervisor och säkerställa att volymer stämmer mot prognos, skörd och produktion.
Vid behov stötta operativt i produktionen samt sammanställa och rapportera dagens produktion till supervisor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är van vid att arbeta strukturerat och har lätt för att prioritera när tempot är högt.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av orderadministration, logistik, lager eller liknande
God systemvana och administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och arbetssätt
Personliga egenskaper vi värderar högt:
Strukturerad - du har koll på detaljer och trivs med ordning och reda
Självgående - du tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Kommunikativ - du har lätt för att samarbeta med olika funktioner
Flexibel - du anpassar dig efter verksamhetens behov
Placeringsort
Frövi.
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via https://www.onepartnergroup.se/.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag med möjligheter till anställning hos uppdragsgivare! Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Asos Amin på asos.amin@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
