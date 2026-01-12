Lägenhetsmålare med lång erfarenhet
Målerigruppen Växjö AB / Målarjobb / Växjö Visa alla målarjobb i Växjö
2026-01-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Målerigruppen Växjö AB i Växjö
Målerigruppen söker professionell målare med lång erfarenhet av lägenhetsmålning och tapetsering hos bostadsföretag och privata kunder.
KRAV: CV och referens från svensk arbetsgivare.
VÄNLIGEN RESPEKTERA ATT VI ENDAST SÖKER MÅLARE MED LÅNG ERFARENHET i MÅLERIYRKET HOS SVENSK ARBETSGIVARE.
KRAV: Du skall ha mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Tjänsten innebär att Du självständigt skall kunna boka upp jobb med hyresgäst och följa den arbetsorder som beskrivs skriftligt av vår kund, bostadsföretag eller privat kund.
Du skall kunna beräkna tidsåtgång och material och följa tidplan. Du skall kunna genomföra arbetet tidseffektivt med noggrannhet och ansvar.
Du skall samarbeta och planera med vår platschef och rapportera när du startar arbetet hos kund och när det avslutats samt det material som använts.
Tjänsten innebär att du arbetar både självständigt med uppdrag och att du fungerar bra med att arbeta tillsammans med kollegor i vissa uppdrag.
Anställningen är på Smedjegatan 22 i Växjö. Företagsbil används i arbetet. Arbetsområdet är främst i Växjö kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
CV och referens i mail
E-post: malerigruppen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Målerigruppen Växjö AB
(org.nr 556895-6659), http://målareväxjö.se/om-oss/
Smedjegatan 22 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9678508