Lackerare Järfälla

2026-03-13
Vi söker en erfaren och noggrann lackerare till vår verksamhet i Järfälla. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av billackering och vill arbeta i en seriös verkstad där kvalitet och noggrannhet är viktigt.
Som lackerare kommer du att arbeta med hela processen från förarbete till färdig lackerad bil eller bildel. Arbetet innebär att förbereda ytor, blanda färg, lackera samt utföra efterkontroller för att säkerställa ett professionellt resultat.

Dina arbetsuppgifter
Förarbete: slipning, spackling, rengöring och maskering
Lackering av bilar och bildelar
Färgblandning och anpassning efter kulör
Polering och efterarbete
Kvalitetskontroll av utfört arbete

Kvalifikationer
Erfarenhet av billackering eller arbete i lackverkstad
God känsla för noggrannhet och kvalitet
Ansvarstagande och punktlig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort är meriterande

Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad
Serviceinriktad
Effektiv och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Heltidsarbete
Stabil arbetsplats i Järfälla
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Lön enligt överenskommelse beroende på erfarenhet
Möjlighet till långsiktigt arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
