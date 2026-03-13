Lackerare Järfälla

Aura Personal AB / Lackerarjobb / Stockholm
2026-03-13


Visa alla lackerarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren och noggrann lackerare till vår verksamhet i Järfälla. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av billackering och vill arbeta i en seriös verkstad där kvalitet och noggrannhet är viktigt.
Om tjänsten Som lackerare kommer du att arbeta med hela processen från förarbete till färdig lackerad bil eller bildel. Arbetet innebär att förbereda ytor, blanda färg, lackera samt utföra efterkontroller för att säkerställa ett professionellt resultat.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Dina arbetsuppgifter
Förarbete: slipning, spackling, rengöring och maskering

Lackering av bilar och bildelar

Färgblandning och anpassning efter kulör

Polering och efterarbete

Kvalitetskontroll av utfört arbete

Kvalifikationer
Erfarenhet av billackering eller arbete i lackverkstad

God känsla för noggrannhet och kvalitet

Ansvarstagande och punktlig

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

B-körkort är meriterande

Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad

Serviceinriktad

Effektiv och lösningsorienterad

God samarbetsförmåga

Vi erbjuder:

Heltidsarbete

Stabil arbetsplats i Järfälla

Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor

Lön enligt överenskommelse beroende på erfarenhet

Möjlighet till långsiktigt arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384349-1892131".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9796514

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: