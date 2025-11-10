Laboratorietekniker vid fysiska institutionen
2025-11-10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är knuten till avdelningen för Lund Nano Lab som tillhör fysiska institutionen.
Vid avdelningen, som har ca 20 anställda och 140 användare, studenter, bedrivs en omfattande forskning i halvledarfysik, allt från materialvetenskap till kvantfysik. Lund Nano lab är en central facilitet i renrumsmiljö för framställning av material och komponenter på makro- och nanoskala.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder unika anställningsförmåner, inklusive generösa semester och en fördelaktig tjänstepension. Läs mer om förmånerna med att arbeta vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitetPubliceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Huvudansvaret är att sköta de dagliga behoven i Lund Nano Lab, underlätta för användarna att bedriva sitt forsknings- och utvecklingsarbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för tjänsten är rondering, underhåll och felsökning av de tekniska systemen i Nano-lab. De tekniska systemen är i huvudsak: renvatten, elförsörjning, gaser, fjärrkyla mm.
Stödja intendenten med inköp och lagerhållning samt hantering av processmedier, gaser och förnödenheter till och från renrumsmiljön.
Arbetsuppgifterna omfattar:
- Rondering och reparation av anläggningens tekniska system. Informera intendenten/hyresvärd snarast om problem uppstår.
- Identifiera och genomföra förändringar för att stödja ständiga förbättringar av arbetsmiljön (SAM) och användarnas säkerhet.
- Ansvar för mindre ingrepp och rutinunderhåll av teknisk forskningsutrustning.
- Vara behjälplig vid flyttning av maskiner och inventarier.
- Inköp av förbrukningsvaror för renrum till stöd för Nanolabbet. Stöd vid inventering och övervakning av lagernivåer.
- Bidra till teknisk dokumentation till stöd för användare och kollegor.
- Stödja planeringen och övergången till ett nytt nanolabb i Science Village, Brunnshög.
- Bistå vid: - distribution av kemikalier och borttagning av kemiskt avfall till stöd för den kemist som ansvarar för kemikalier.
- förflyttning, installation, hantering och säker förvaring av gasflaskor till stöd för Intendenten.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- Teknisk/praktiskt inriktad gymnasieutbildning.
- Min 5 års yrkeslivserfarenhet från ett teknisk service och underhålls arbete.
- Kundorienterad, hittar lösningar för att hjälpa användare och kollegor.
- Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- Erfarenhet av MS Office-program.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av arbete i renrumsmiljö.
- Förmåga att utföra grundläggande felsökning.
- Behörighet eller yrkesbevis inom el, VS och/eller ventilation.
- Erfarenhet av att arbeta med den dagliga driften av tekniska anläggningar/byggnader.
- Truckkort, heta arbeten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och mycket god förmåga att samverka med många parter. Du är initiativtagande, självgående och serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har intresse av att arbeta i en internationell och akademisk miljö med stor mångfald och du har god kommunikationsförmåga.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 %. Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
