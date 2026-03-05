Laboratorietekniker
2026-03-05
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för mikrobiologi (MIK), som arbetar i samhällets intresse för friska djur och människor. Detta gör vi genom att bedriva diagnostik och bidra till SVA:s funktion som nationellt och europeiskt referenslaboratorium, upprätthålla beredskap samt fördjupa befintlig och utveckla ny kunskap om smittsamma infektionssjukdomar. Vi tar också till oss och anpassar ny teknik och diagnostik utifrån de behov som SVA och Sverige har.
Beskrivning
Vi söker en noggrann och initiativtagande laboratorietekniker med erfarenhet av substratproduktion samt beredning av agarprodukter, tillväxtmedier och kemiska lösningar.
Hos oss arbetar du i en välrustad och kvalitetssäkrad produktionsmiljö där fokus ligger på precision, reproducerbarhet och effektiv tillverkning för diagnostik och utveckling.
I rollen blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent team som värdesätter samarbete, ansvarstagande och hög kvalitet. Du har ett praktiskt ansvar för tillverkning, kontroll och dokumentation av olika medier och lösningar som utgör grunden för biologisk och mikrobiologisk diagnostik.
Sektionen för Substrattillverkning (SDS), har verksamhet inom produktion och utveckling av mikrobiologiska tillväxtmedier, kemiska lösningar och reagens. Produkterna säljs dels internt, till de diagnostiska verksamheterna, dels externt, till bland annat läkemedelsindustrin. Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.Dina arbetsuppgifter
I rollen som laboratorietekniker ansvarar du för framställning av agarprodukter, reagenser, tillväxtmedier och kemiska lösningar i större skala. Arbetet sker enligt sterila och aseptiska metoder och innefattar praktisk hantering av autoklavering, pH-justering och koncentrationsberäkningar.
Du arbetar strukturerat med dokumentation enligt gällande rutiner och säkerställer korrekt märkning och kvalitetskontroller i varje steg av processen. En viktig del av rollen är också att bidra till en välfungerande och säker produktionsmiljö genom löpande underhåll av produktionsutrustning och arbetsytor.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom produktionen, där ni tillsammans driver arbetet framåt med fokus på kvalitet och effektivitet. Sektionsövergripande arbetsutbyte kan förekomma inom tjänsten. Rollen innefattar även viss kundkontakt vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av laboratorieproduktion i större skala. Du har då arbetat med substrattillverkning, tillväxtmedia och kemiska lösningar i produktionsmiljö.
- Har goda praktiska kunskaper om laboratorieteknik
- Har förmågan att uttala dig väl i tal och skrift på svenska då det är en mycket väsentlig del i att kunna utföra alla olika arbetsuppgifter.
- Som lägst KY-utbildning inom området, alternativt yrkeserfarenhet från storskalig substrattillverkning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som att du har förmågan att arbeta noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet. Vi söker dig som är initiativrik, har ett gott ordningssinne samt klarar att arbeta både självgående och i samarbete med andra.
Meriterande
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter från statlig verksamhet. Vi ser gärna också att du har goda praktiska kunskaper om steril/antiseptiskt arbete samt erfarenhet av noggrann dokumentation.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning om 100%, tjänsten inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Myndigheten förebygger och hanterar djursjukdomar som kan påverka samhälle, livsmedelsförsörjning, folkhälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi.
Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
