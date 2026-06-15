Laboratorieingenjör till QC
Fresenius Kabi AB / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-06-15
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Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.
1 plats(er).
Kemilaboratoriet ansvarar för kontroll av den produkt som tillverkas i vår fabrik. Vi deltar även i olika projekt som drivs av företaget. Laboratoriet, som arbetar enligt GMP, består av cirka 60 glada, kompetenta, engagerade och ansvartagande personer som tillsammans arbetar med att säkerställa att det vi tillverkar håller god kvalitet. Nu söker vi Dig som vill bli en del av vårt gäng.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som laboratorieingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar:
• Utföra laborativt arbete enligt gällande analysmetoder och GMP.
• Sammanställa, rapportera och granska analysresultat
• Initiera och utreda avvikelser
• Aktivt delta i avdelningens förbättringsarbete
De dominerande analysteknikerna på laboratoriet är kromatografi, spektroskopi, våtkemi och mikroskopi.
Om dig
För att bli framgångsrik i rollen som laboratorieingenjör hos oss behöver du:
• Vara noggrann, kvalitetsmedveten och flexibel
• Ha god samarbetsförmåga eftersom arbetet är ett lagarbete där du är beroende av dina kollegor
• Ha ett gott självledarskap, dvs du har god förmåga att planera, prioritera och hantera flera pågående aktiviteter samtidigt
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom analytisk kemi eller motsvarande samt
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta på laboratorium med kemisk inriktning
• Arbetat inom GMP reglerad verksamheOm tjänsten
Den ena tjänsten är en tillsvidare anställning och den andra ett föräldravikariat under perioden 2026-08-15 – 2027-08-31
Båda tjänsterna är placerade i Uppsala
Vi kommer att se över alla ansökningar 29/6. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Karin Munger via mail karin.munger@fresenius-kabi.com
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058)
Rapsgatan 7 (visa karta
)
751 74 UPPSALA Arbetsplats
Fresenius-Kabi AB, Fresenius Kabi AB Kontakt
Karin Munger Karin.Munger@fresenius-kabi.com Jobbnummer
9963766