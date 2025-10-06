Laboratorieingenjör Till Kctt
2025-10-06
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Karolinska Center for Transgene Technologies (KCTT) är Karolinska Institutets (KI) kärnverksamhet för transgena musmodeller.
KCTT grundades som core-facilitet år 2000 och är en del av Komparativ medicin. Komparativ Medicin (KM) är Karolinska institutets centrala organisation med uppdrag att förvalta och utveckla dagens och framtidens försöksdjursverksamhet samt tillhandahålla infrastruktur av internationell klass för all forskning som inkluderar djurförsök
KCTT:s främsta uppdrag är att bistå forskare vid KI genom att tillhandahålla expertkunskap och tjänster inom transgena musmodeller. Detta innefattar framställning av genmodifierade möss, fryslagring av musstammar samt återskapande av musstammar med ren hälsostatus. Vi välkomnar även externa kunder.
Vår verksamhet är huvudsakligen förlagd till Campus Solna.
Vi söker nu en laboratorieingenjör med intresse för Karolinska Institutets forskningsuppdrag.
Din roll
Som laboratorieingenjör hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team. Du kommer huvudsakligen att arbeta praktiskt med:
- Skörd, infrysning och upptining av befruktade och obefruktade ägg samt spermier från möss
- In vitro-fertilisering (IVF)
- Kirurgisk embryotransfer
- Underhåll av KCTT:s kryobank
- Samordning av import och export av fryst biologiskt material
Det finns även möjlighet att utveckla din kompetens inom avancerade tekniker som mikroinjektion och molekylärbiologiska metoder. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Detta är en varierad och utvecklande tjänst i en miljö där du får arbeta med avancerade tekniker och bidra till viktig forskningsverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Kandidatexamen eller magisterexamen inom relevant område
- Minst två års erfarenhet av laboratoriearbete
- LAS funktion A (eller motsvarande) för arbete med djur
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- God datorvana
Erfarenhet av IVF, kryopreservering och embryotransfer är meriterande. Som person är du ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad. Du har god organisationsförmåga, arbetar strukturerat och trivs både med självständigt arbete och i nära samarbete med kollegor.
Eftersom vi är ett litet team lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.
Placering: Solna
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker med du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3956/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin Kontakt
Liselotte Jansson, Verksamhetschef lotta.jansson@ki.se Jobbnummer
9543278