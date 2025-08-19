Laboratorieingenjör
2025-08-19
Laboratorieingenjör till Saybolt Sweden AB
Vill du vara med och forma framtiden för Laboratorieti Gävle? Här blir du en nyckelperson i ett litet, engagerat team med stor flexibilitet och möjlighet att påverka dina arbetstider - perfekt för dig som trivs med varierade arbetspass, även under kvällar och helger
Saybolt Sweden AB är ett svenskt dotterbolag till Saybolt International/Core Laboratories och är specialiserat på teknisk provning, laboratorieanalyser och inspektioner inom petroleumprodukter, kemikalier, flytande biobränslen, smörjmedel och etanol. Företaget har laboratorier i Göteborg och Gävle där de utför ackrediterade analyser enligt ISO 17025, bland annat för att kontrollera bränslekvalitet och kemisk sammansättning. Utöver laboratorietjänster erbjuder Saybolt fältinspektioner där certifierade inspektörer övervakar lastning och lossning av produkter i hamnar och andra logistikpunkter, ofta dygnet runt. De är delaktiga i att utveckla internationella standarder för olika produkter. Företaget har kontor i bland annat Göteborg, Gävle och Nynäshamn. Saybolts tjänster används främst av oljebolag, traders, lagringsföretag och rederier som behöver säkra kvalitet och mängd på sina produkter genom hela leveranskedjan.
Saybolt söker nu en rutinerad Laboratorieingenjör till sin enhet i Gävle. För att lyckas i denna roll är det viktigt att ha ett flexibelt förhållningssätt och lätt för att samarbeta med andra. Rollen kommer innebära en del resor till Göteborg framför allt under den första tiden där utbildningen i analyser sker.Dina personliga egenskaper
Du är en flexibel person med god samarbetsförmåga, som snabbt anpassar dig till nya situationer och arbetsuppgifter. Du har lätt för att ta till dig instruktioner och arbetar effektivt även under press, vilket gör dig stresstålig och pålitlig i krävande miljöer. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär analys av framför allt bränslen, både petroleum- och biobaserade samt även en del kemikalier.
Kunderna spänner från rederier, till försäkringsbolag, internationella energibolag och raffinaderier, vilket också medför en bredd i såväl analyser som deadlines.
I den här tjänsten är laboratoriearbetet mycket varierande och innefattar flera olika analysmetoder så som GC, HPLC, ICP, IC, UV, IR, titrering, m.fl.
Då många av analyserna är ovanliga och specifika för ett visst ämne, kommer du att få utförlig utbildning inom bolaget som också sker kontinuerligt framåt då det hela tiden kommer nya analysmetoder. Du får också möjlighet att ha visst instrumentansvar och delta i det kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbetet. Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom kemi såsom Laboratorieingenjör, kemist, kemiingenjör eller motsvarande
• Några års laborativ arbetserfarenhet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Vara välinsatt i kvalitetsrutiner
• Tekniskt kunnig och praktiskt lagd
Meriterande:
• Erfarenhet från analys av bränsleÖvrig information
Sista dag att ansöka är 25 Aug
Tjänsten omfattning: 100% tillsvidare, provanställning tillämpas
Tjänsten placering: Gävle
Arbetstider: Huvudsak dagtid inklusive helg & kvällstjänstgöring
I denna rekrytering samarbetar Saybolt Sweden AB med Randstad Life Sciences. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsult, Midia Hussein midia.hussein@randstad.se
. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
