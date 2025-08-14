Laboratorieassistent
2025-08-14
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och strukturerad Biomedicinsk analytiker eller laboratorieassistent som vill vara en del av vår dagliga laboratorieverksamhet. I denna roll får du en viktig funktion i att säkerställa att vårt labb fungerar smidigt varje dag - från provmottagning till kvalitetskontroller och administrativa uppgifter.
Vår verksamhet är ackrediterad enligt ISO 15189, vilket innebär att vi arbetar med höga krav på noggrannhet, dokumentation och patientsäkerhet. Du kommer vara en viktig del i att upprätthålla den kvalitet och tillförlitlighet som krävs i en ackrediterad miljö.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Tillverkning och hantering av reagenser och kemikalier
Mottagning och uppackning av leveranser, samt inventering av lager
Ansvara för inkommande telefonsamtal, exempelvis från kunder, leverantörer och andra externa parter
Mottagning och ankomstkontroll av kundprover
Provupparbetning av kundprover
Laborativa underhållsarbeten enligt rutiner. T.ex. veckovis städning och rengöring av laboratorieutrymmen och instrument, ombesörja långtidsförvaring av prover, m.m.
Du arbetar både praktiskt i laboratoriemiljö och hanterar administrativa moment samt kommunikation med externa aktörer.
På sikt finns goda möjligheter att utvecklas och ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter, såsom:
Arbete med avancerad instrumentering som LC-MS/MS
Utvecklingsprojekt av nya metoder för alkohol- och droganalyser
Dina arbetstider kommer vara skiftplanerad arbetstid, i nuläget på vardagar under dagtid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med rutinarbete. Du har lätt för att arbeta metodiskt, uppskattar ett organiserat arbetssätt och motiveras av att bidra till en verksamhet med höga kvalitetskrav. Du är en lagspelare som också är självgående, tar ansvar och trivs i ett kvalitetsstyrt arbete där varje detalj räknas.
Du har (krav):
Utbildning som Biomedicinsk analytiker, kemist, eller likvärdig arbetserfarenhet
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
God organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Erfarenhet av tidigare laboratoriearbete
Meriterande:
Vana att arbeta inom ISO 15189-verksamhet
Kunskap och erfarenhet av provtagning av blod
Erfarenhet av analytisk kemi, särskilt LC-MS
Erfarenhet av arbete från produktions/diagnostik-laboratorium

Om företaget
Abc Labs AB
ABC Labs grundades våren 2020 som ett direkt svar på COVID-19-pandemin, med målet att snabbt skala upp den nationella testkapaciteten i samarbete med digitala och fysiska vårdgivare. Vi växte till att bli det största pandemilabbet och utförde upp till 30% av den totala testningen nationellt.
Idag är vår verksamhet fokuserad på drog- och alkoholanalyser för kunder inom offentlig vård samt för privata och offentliga arbetsgivare. Vi använder vår befintliga infrastruktur för att möta den växande efterfrågan på sofistikerade och skalbara lösningar inom missbruksanalyser, en marknad som växer med över 10% årligen inom EU.
Det som kännetecknar ABC Labs och våra medarbetare är snabbhet och flexibilitet, utan att någonsin kompromissa med kvaliteten. Vi arbetar som ett team där alla bidrar till en positiv arbetskultur. Vi firar våra framsteg och strävar konstant efter förbättring. Vi arbetar hårt eftersom vi vet att vi gör skillnad, inte bara i vår roll som laboratorium utan även i ett bredare samhälleligt perspektiv.

Ersättning
Monthly

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
