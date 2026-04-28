Label operatör
SunSalat AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Åstorp Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Åstorp
2026-04-28
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SunSalat AB i Åstorp
, Ängelholm
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Etikettoperatör till produktionssupport.
Vi söker en noggrann och ansvarstagande medarbetare till vårt etikettkontor!
Är du strukturerad och har öga för detaljer?
Kan du se till att vår produktion dagligen får korrekta etiketter med rätt information och datum? Då kanske det är dig vi letar efter!Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som etikettoperatör blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Din huvudsakliga uppgift är att skriva ut etiketter till produktionen och säkerställa att alla etiketter uppfyller våra kvalitetskrav. Du kommer också att ansvara för:
Förbereda och kontrollera etiketter med korrekta datum baserat på hållbarheten för varje produkt.
Anpassa etiketter till olika kunder och deras specifika krav.
Samarbeta nära med produktionsteamet för att säkerställa korrekt och punktlig leverans.
Säkerställa att etiketter är felfria och uppdatera vid behov i enlighet med produktionsplanen.
Hantera utrustning och programvara som används för etikettproduktion.
Om dig:
Du är strukturerad, ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller teknisk kompetens inom IT och utrustning.
Behärskar svenska och gärna engelska i tal och skrift.
Har ett öga för detaljer och säkerställer att etiketter alltid är korrekta och anpassade till kundernas krav.
Klarar av att arbeta lugnt och effektivt i stressiga situationer.
Vi erbjuder:
En fast tjänst med möjlighet till utveckling.
En engagerad och professionell arbetsmiljö.
En viktig roll i ett företag där kvalitet och samarbete står i fokus.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: cv@sunsalat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Labeloffice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunsalat AB
(org.nr 556795-7799)
Annedalsgatan 24 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sun Salat AB Jobbnummer
9881409