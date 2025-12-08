Labbassistent inom Lungbiologi
2025-12-08
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Lungbiologi på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap söker en laboratorieassistent att anställa.
Målsättningen för vår forskargrupp är att kunna bidra till en ökad förståelse för mekanismerna bakom kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar, såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt interstitiella lungsjukdomar (ILD) vilka leder till strukturella förändringar i vävnaden som påverkar sjukdomsutvecklingen. Det är kunskap som är viktig ur såväl ett grundforskningsperspektiv som ur ett kliniskt perspektiv. Målet är även att ta fram nya markörer för tidig diagnostik och finna nya behandlingsstrategier för kroniska lungsjukdomar. Forskargruppen värnar om en god arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Syftet med anställningen är att förstärka Lungbiologigruppen med en person som har en stark bakgrund inom molekylärbiologi och histologi kopplat till forskning om KOL.
Som laboratorieassistent inom forskargruppen ansvarar du för projektplanering och självständigt utförande av diverse forskningsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen in vitro-arbete med primära celler, ex vivo arbete med "precision cut lung slices (PCLS)", RT-qPCR, western blot, Luminex/ELISA samt immunohistokemiska och histologiska analyser. Analys och sammanställning av data och skrivande av vetenskapligt arbete. Som person behöver du vara självständig, ambitiös och noggrann samt ha goda kommunikativa egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Masterstudier inom ämnet Molekylärbiologi och cellulär differentiering med fokus på cellulär och tillämpad biologi.
- Goda kunskaper om lungan och lungsjukdomar inklusive lungcancer
- Dokumenterad experimentell erfarenhet att arbeta med patientmaterial, cellodling av lungfibroblaster och epitelceller samt arbete med PCLS metodiken.
- Dokumenterad erfarenhet av RT-qPCR, Western Blot, ELISA och immunflourescens och histologiska analyser
- Förmåga att självständigt sammanställa data, bildanalyshantering och skriva vetenskapliga arbeten
- Självständig och initiativrik med vilja att utveckla projekt
- Goda kunskaper inom statistik för analys av data
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av in vitro studier med epitelceller och lungfibroblaster i farmakologiska studier samt arbete med PCLS
- Tidigare erfarenhet av GraphPad, ImageJ och ImageLab
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.
- Samarbete med University of Napoli Federico II i Italien
Vetenskaplig skicklighet inom relevant ämnesområde är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossÖvrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning för sex månader under perioden 2026-01-01 (eller enligt överenskommelse) t.o.m. 2026-06-30Kontaktuppgifter för detta jobb
Anna-Karin Larsson Callerfelt, Anna-Karin.Larsson_Callerfelt@med.lu.se
Gunilla Westergren-Thorsson, 046-2228695
Maria Palmkron, 046-2224076
Mer om medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
