À la carte-kockar till sommarens hetaste restauranger
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-18
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Sommaren är runt hörnet. Uteserveringarna fylls, bokningarna strömmar in och tempot i köken ökar för varje vecka. Nu söker vi erfarna à la carte-kockar som vill vara med och leverera förstklassiga matupplevelser på några av Göteborgs & västkustens mest välbesökta restauranger och sommarkrogar.
Vi söker inte vem som helst. Vi söker dig som är trygg i ditt hantverk, har höga krav på kvalitet och trivs när servicen är som mest intensiv. Du är van att ta ansvar för din station, arbetar strukturerat under press och bidrar till att hela teamet presterar på topp.
Hos RA Hospitality får du möjligheten att arbeta i olika restaurangmiljöer där kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus. Oavsett om det handlar om en välbesökt sommarkrog vid vattnet eller en restaurang med högt tempo mitt i city, blir du en viktig del av verksamheten och gästupplevelsen.
Vi söker dig som:
Har minst 2–3 års erfarenhet från à la carte-kök.
Är självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Trivs i högt tempo och behåller fokus även under intensiva servicepass.
Är prestigelös, samarbetsvillig och bidrar till en positiv stämning i köket.
Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
Om du brinner för matlagning, uppskattar variation och vill vara en del av sommarens mest spännande restaurangmiljöer, vänta inte!
Skicka in ditt cv idag så kör vi!
Varför RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Ett starkt team Du blir en del av ett engagerat team med stor erfarenhet från restaurangbranschen och ett gemensamt fokus på kvalitet och service.
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840040-2060623". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
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412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Björn Dunlap bjorn.dunlap@rahospitality.se Jobbnummer
9971241