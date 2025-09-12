Á la carte Servis
2025-09-12
Á la carte Servis på Ekerum
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och lära dig vårt tänk kring god service och mat av hög kvalitet.
Som serveringspersonal på Ekerum arbetar du i ett team med mål att se till att varje gäst får den bästa upplevelsen som kan tänkas.
Du är social, brinner för service och sätter alltid gästen först. Du är målinriktad och driven och klarar av att hålla fokus när tempot är högt.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba i restaurang, event eller bröllop.
Om oss..
Ekerum Resort Öland är mer än bara en golfresort - det är en plats fylld av aktiviteter, natur och avkoppling. Beläget mitt på vackra Öland, erbjuder Ekerum något för alla, från golf, tennis och padel till spa. En Restaurang, en Trattoria och en Sportbar plus ett antal lokaler i olika storlekar för event, konferenser, bröllop och fester. Vi är stolta över att kunna erbjuda en kombination av modern komfort och historisk charm som gör varje besök unikt. Tillträde omgående alt enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
