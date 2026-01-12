Kyrkvaktmästare

Rimforsa församling / Fastighetsskötarjobb / Kinda
2026-01-12


Rimforsa Församling söker en kyrkvaktmästare.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
Arbetet består av kyrkogårdsskötsel, skötsel av kyrkor och inre vaktmästartjänst i samband med förrättningar och gudstjänster samt enklare fastighetsskötsel och underhåll.
I tjänsten ingår helgtjänstgöring
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete på kyrkogård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om dig
Vi söker dig som:
är kunnig inom fastighetsvård och skötsel
har erfarenhet av arbete på kyrkogård
är lösningsorienterad
är social
är samarbetsvillig
har körkort och tillgång till egen bil
är medlem i Svenska kyrkan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rimforsa församling (org.nr 252004-1787)
Sandbacken 1 (visa karta)
590 43  RIMFORSA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svenska kyrkan, Rimforsa församling

Kontakt
Facklig kontaktperson
Lars Svensson
lars.svensson@kommunal.se

Jobbnummer
9679429

