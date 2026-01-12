Kyrkvaktmästare
2026-01-12
Rimforsa Församling söker en kyrkvaktmästare.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Arbetet består av kyrkogårdsskötsel, skötsel av kyrkor och inre vaktmästartjänst i samband med förrättningar och gudstjänster samt enklare fastighetsskötsel och underhåll.
I tjänsten ingår helgtjänstgöring
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete på kyrkogård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om dig
Vi söker dig som:
är kunnig inom fastighetsvård och skötsel
har erfarenhet av arbete på kyrkogård
är lösningsorienterad
är social
är samarbetsvillig
har körkort och tillgång till egen bil
är medlem i Svenska kyrkan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rimforsa församling
(org.nr 252004-1787)
Sandbacken 1 (visa karta
)
590 43 RIMFORSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan, Rimforsa församling Kontakt
Facklig kontaktperson
Lars Svensson lars.svensson@kommunal.se Jobbnummer
9679429