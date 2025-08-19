Kyrkomusiker till Ödeshögs församling
Folkungabygdens Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Ödeshög Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Ödeshög
2025-08-19
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkungabygdens Pastorat i Ödeshög
, Boxholm
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ödeshögs församling ingår som en av totalt sju församlingar i Folkungabygdens pastorat och är geografiskt det samma som Ödeshögs kommun, en kommun som har som slogan "Rum för själen." Hit har människor i alla tider sökt sig för att uppleva Gud och naturen. Här finns Alvastra klosterruin, dit Cistercienmunkarna och den Heliga Birgitta under medeltiden fann sin andliga plats, samt det sägenomspunna berget Omberg och Vättern som lockat konstnärer och andra kulturpersonligheter med sin mystik och sitt ljus. Inom Ödeshögs församling finns det sju kyrkor med olika prägel, varav de äldsta är från 1100-talet. I församlingen finner du ett levande gudstjänstliv, ett pilgrimsnätverk, ett rikt barn- och ungdomsarbete med familjecentral, scouter, barnkörer och ungdomsgrupper, stort kör- och musikliv och ett väl fungerande ekumeniskt samarbete.
Här kan du läsa mer om Ödeshögs församling
Uppdraget som kyrkomusiker
Som kyrkomusiker i Ödeshögs församling arbetar du, tillsammans med din kollega, med sedvanliga kyrkomusikaliska arbetsuppgifter som musik vid gudstjänster och andra kyrkliga handlingar. I uppdraget ingår att aktivt arbeta för att bygga upp musiken i församlingen exempelvis genom att arbeta med församlingssången, barn och unga och nya körsångare. Församlingen har en stor utbyggd barnkörverksamhet med musikfritids och du kommer att ha ett särskilt ansvar för musiken bland barn och unga. I uppdraget ingår det även att arbeta för att skapa goda relationer till församlingsborna och engagerade. Publiceringsdatum2025-08-19Profil
Vi söker i första hand dig med en kantorsexamen eller likvärdig kunskap. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn och musik. Du är van att använda IT-system som stöd i ditt arbete och för tjänsten erfordras B-körkort samt tillgång till egen bil.
Som person ser vi att du är initiativtagande, kreativ och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor. Du är ansvarstagande och har viljan samt engagemanget att utveckla både dig själv och deltagare.
Om anställningen
Tillsvidareanställning 100%.
Helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Alla våra anställda har möjlighet till friskvårdsförmåner och kompetensutveckling.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 september. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Om Folkungabygdens pastorat
Folkungabygdens pastorat bildades 2014 och har ca. 25 000 medlemmar i sju församlingar i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner i Linköpings stift. Pastoratets stödfunktioner och administration finns huvudsakligen i Mjölby men församlingsarbetet bedrivs lokalt i våra fem arbetsområden som leds av varsin församlingsherde och ett tiotal anställda på varje plats: Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Skänninge-Väderstad och Vifolka-Östra Tollstad.
Varje församling i pastoratet präglas av sina lokala traditioner och förutsättningar - stad, landsbygd, bruksort, pendlingsorter och mindre tätorter. Tillsammans stärker de varandra. Vi är berikade med inte mindre än 32 kyrkor från skilda epoker. Några av de äldsta klenoderna är från 1100-talet och det nyaste kyrkorummet är församlingshemmet i Boxholm som invigdes 2025. Den allra största tillgången är de över 120 medarbetarna och alla engagerade ideella medarbetare samt förtroendevalda.
Fokusområden och vision
Vår vision är:
"Folkungabygdens pastorat är ett hus med många rum, som kan bli ett hem för alla. I våra församlingar skapar vi miljöer där tro, växande, vägledning och upprättelse möjliggörs."
I arbetet med vår församlingsinstruktion har vi valt fyra fokusområden:
• Gudstjänst som församlingens puls
• Växa som lärjungar
• Göra skillnad i världen
• Kyrkan som generationsöverskridare
Läs gärna mer om oss här eller läs vår församlingsinstruktion genom att klicka på bilden nedan. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkungabygdens Pastorat
(org.nr 252004-7479), https://www.svenskakyrkan.se/folkungabygden Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Karoline Pettersson karoline.pettersson@svenskakyrkan.se 0142-552 09 Jobbnummer
9464159