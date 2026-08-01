Kyrkoherde
Gagnefs Pastorat / Chefsjobb / Gagnef Visa alla chefsjobb i Gagnef
2026-08-01
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Vill du leda en levande kyrka nära människor – med tydliga roller, hållbarhet och starkt engagemang?
Hos oss möter du ett pastorat med stabil ekonomi, engagerade medarbetare och ett kyrkoråd som vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
Vi söker en kyrkoherde som vill förvalta det vi har byggt upp och leda oss vidare genom förändring i omvärlden, tillsammans med medarbetare, ideella och förtroendevalda.
Hos oss finns en bra grund att stå på med fint samarbete med förtroendevalda, engagerade församlingsråd och medarbetare samt stabil ekonomi. Vi vet att tydlighet i ansvar och mandat är avgörande för att förebygga gråzoner. Därför arbetar vi aktivt med en tydlig ansvarsfördelning mellan kyrkoherde, kyrkoråd och enhetschefer samt med regelbunden avstämning mellan kyrkoherden och kyrkorådets ordförande.
Du får mandat att leda verksamheten och arbetsgivarfrågorna på ett professionellt sätt, med stöd av kompetenser inom ekonomi och administration.Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Som kyrkoherde leder du pastoratets verksamhet enligt kyrkoordningen. Uppdraget rymmer tre delar: andligt ledarskap (gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission),arbetsgivaransvar (organisation, arbetsmiljö och personal) samtstrategiskt ledarskap (långsiktig utveckling, ekonomi och samverkan). Du är också en del av pastoratets gudstjänst- och församlingsliv och deltar i verksamheten.
Du leder genom andra. Du har stöd av en ledningsgrupp med ansvariga chefer för barn- och diakoniverksamhet samt kansli, fastighet och begravningsverksamhet. Vi vill att ledarskapet präglas av gemensamma arbetssätt för beslut, uppföljning och kommunikation, inte parallella beslutsvägar. Tydliga delegationer och en fungerande ledningsstruktur är en förutsättning för uppdraget.
I rollen ingår att:
leda och utveckla pastoratets verksamhet och organisation utifrån uppdraget
samverka nära med kyrkoråd och övriga förtroendevalda, med tydlig roll- och ansvarsfördelning
ansvara för arbetsgivarfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerställa hållbara arbetssätt
ge riktning och stöd till enhetschefer och följa upp mål, ekonomi och verksamhet
vara synlig och närvarande i pastoratets liv, gudstjänster och mötesplatser
Du blir chef för ett 30-tal medarbetare.
Vår vision och riktning
Vi vill vara en närvarande och relevant kyrka i människors vardag genom gudstjänstliv, musik, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet och mötesplatser för tro och liv.
Särskilt viktiga områden för oss är:
familjediakoni och generationsöverskridande mötesplatser
barn och unga
hållbarhet både socialt, ekonomiskt och ekologiskt
ett arbetsliv där människor kan arbeta långsiktigt och hållbart
Vi tror på ett ledarskap där människor växer genom delaktighet, tydlighet och förtroende.
Vi söker dig som
Du är en trygg och stabil ledare med personlig mognad, god självinsikt och förmåga att skapa förtroende. Du trivs i samspelet mellan kyrkoherde, förtroendevalda, medarbetare och församlingsliv och du är tydlig med roller, ansvar och beslut.
Du leder med helhetssyn och kan skapa struktur och riktning även när omvärlden förändras. Du börjar med att lära känna pastoratet och förvalta det som fungerar väl och utvecklar sedan stegvis tillsammans med andra.
Du har mod att ta tag i svåra frågor, fatta beslut och hålla i det som behöver hållas i, med respekt för pastoratets identitet, traditioner och sammanhang.
Kvalifikationer – krav
Prästvigd i Svenska kyrkans ordning
Behörig att söka och inneha tjänst som kyrkoherde enligt kyrkoordningen
Dokumenterad ledarerfarenhet med personal- och arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av arbetsgivarfrågor och samverkan enligt gällande regelverk
Erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar
Förmåga att samarbeta med förtroendevalda, medarbetare och ideella
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som kyrkoherde
Erfarenhet av att leda genom andra chefer eller arbetsledare
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Erfarenhet från pastorat eller större organisatoriska sammanhang
Erfarenhet av arbete i kulturhistoriskt stark miljö eller kulturbygd
Erfarenhet av arbete i verksamheter med stort fokus på barn och unga
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Gagnefs pastorat ligger i hjärtat av Dalarna där Västerdalälven och Österdalälven möts och bildar Dalälven. Här möts också tradition och framtid.
Pastoratet består av tre församlingar: Gagnef, Mockfjärd och Floda. Vi har ett rikt församlingsliv med gudstjänster, musik, diakoni och verksamhet för alla åldrar – och en stark närvaro bland barn och unga i en av Sveriges barnrikare kommuner. Strax under 70 procent av kommunens invånare är medlemmar i Svenska kyrkan.
Hos oss finns ett starkt engagemang för bygden, kulturen och människorna som lever här. Vi vill vara en kyrka som både bär tradition och vågar utvecklas.
Vi erbjuder:
en bra grund att bygga vidare på: god ekonomi och engagerat församlingsliv
förtroendevalda som vill ha tydliga roller, god samverkan och regelbunden dialog
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten långsiktigt
en levande kulturbygd med närhet till natur och stark lokal identitetSå ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 13 september. I Varbi kommer du också att få besvara några korta urvalsfrågor kopplade till uppdraget och ditt ledarskap. Till din ansökan ska även intyg från behörighetsgivande utbildning bifogas.
Nästa steg i processen är urval och en första intervjuomgång preliminärt under vecka 39.
Har du frågor?
Kontakta gärna:
Björn Kruse, kyrkorådets ordförandebjorn.kruse@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs pastorat
(org.nr 252003-4261), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkbyvägen 35 Gagnef (visa karta
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785 30 GAGNEF Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gagnef pastorat Jobbnummer
10017648