Kyrkogårdsarbetare säsong
Falköpings pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Falköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Falköping
2026-01-19
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings pastorat i Falköping
"Falköpings pastorat har ca 20.000 invånare och 13 000 kyrkomedlemmar. Ca 80 anställda arbetar inom allt från församlingsvård, administration, fastighet och kyrkogård."
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten. Vår huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna oavsett trostillhörighet och ha den bästa tänkbara skötseln av våra 19 kyrkogårdar i pastoratet. På kyrkogårdsförvaltningen arbetar 12 tillsvidareanställda och 17 säsongsanställda medarbetare.
Tjänsten
Att arbeta som kyrkogårdsarbetare på kyrkogårdsförvaltningen i Falköping är ett spännande och omväxlande arbete i den gröna miljön med mycket kontakt med människor.
Arbetet innefattar sedvanlig trädgårdsskötsel såsom trimning och klippning av gräs och häckar, ogräsrensning, lövräfsning, randning av gravar, plantering och skötsel av gravrabatter samt grävning och skyffling av material. Det ingår även att vara behjälplig vid gravgrävning och urnsättning.
Som kyrkogårdsarbetare krävs det även att man medverka till att utveckla pastoratets kyrkogårdar och serviceverksamheten enligt kyrkogårdschefens uppsatta mål och planer.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att kunna arbeta strukturerat, följa rutiner samt att vara lösningsfokuserad. Vi ser att du är en engagerad medarbetare som gillar att hugga i och att du är en positiv motor i vårt gäng som bidrar med både trivsel och kompetens. Du tar prestigelöst emot arbetsledning och är lojal med arbetsuppgifterna och arbetsgivaren.
Vår arbetsplats präglas av samarbete och respekt och det är viktigt att du är van vid att arbeta i team och uppskattar teamarbete. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och har en problemlösande och serviceinriktad framtoning gentemot dina kollegor och kunder.
Som kyrkogårdsarbetare krävs att du trivs med att jobba under eget ansvar och med ett stort driv. Du har självklart ett brinnande intresse för trädgårdutveckling och anläggning. Det är även viktigt att du har ett öga för vad som ska göras och att du kan prioritera.
Du ska tycka om att arbeta utomhus på heltid i alla väder och du är en god representant för Falköpings pastorat och Kyrkogårdsförvaltningen, vilket ställer höga krav på ett professionellt bemötande och att du tycker om att möta kyrkogårdsbesökarna i ditt dagliga arbete. Kvalifikationer
B-körkort. Arbetet kräver förflyttning mellan arbetsplatserna på allmänna vägar.
Utbildning inom den gröna sektorn eller erfarenhet som bedöms som likvärdig
Goda kunskaper i svenska och engelska- såväl tal som skrift
God fysik - krävs för att klara arbetet
Goda kunskaper i modern datamiljö och smartphone
Du bidrar till trivsel genom din person på vår arbetsplats
Vi arbetar mycket med miljöfrågor och kräver att du ha ett sunt miljötänk som du tar med dig i ditt dagliga arbete
Meriterande
BE-körkort
Växtkunskap
Förarbevis för grävmaskin, redskapsbärare, hjullastare, motorsåg etc
Giltig säkerhetsutbildning för: Arbete på väg
Gräsklippning med större maskiner
Maskinkunskap och arbete från mobil arbetsplattform
IT-kunskap, Teams, Office-paketet.
Vana att arbeta med skötselmanual, tidplan samt arbetsorder
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättningen av säsongsarbetare eftersom våra team måste fungera väl.
OBS! Vi tar löpande ut kandidater för intervju under rekryteringsprocessen så tillsättning av tjänsten kan ske innan utsatt ansökningsdatum.
Anställning
Anställningsform: Säsong
Omfattning: 100% (Säsongen startar den 30 mars i fem månader först, med möjlighet till förlängning upp till 2 månader, dock längst t o m 8 november)
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Reglerad arbetstid, måndag-fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar Kyrkans avtal med individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.Övrig information
Vi vill att du kan stå för och förmedla Svenska kyrkans värderingar. Det innebär bl.a. att du anser att alla människor är lika betydelsefulla och att du värnar om dina medmänniskor och vår miljö och natur.
Tjänsten är underställd kyrkogårdschefen på kyrkogården.
Du är välkommen med din ansökan innehållande personligt brev, CV och löneanspråk senast den 28 februari 2026 märkt P2026-0006 via e-post till: falkopingpersonaladm@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: falkopingpersonaladm@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Pastorat
(org.nr 252003-9179)
Storgatan 11B (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Arbetsplats
Falköpings pastorat Kontakt
Kyrkegårdschef
Martin Eliesson Frogemark 0515-776371 Jobbnummer
9692351