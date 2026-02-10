Kyrkogårdsarbetare
Varbergs församling förvaltar två begravningsområden, S:t Jörgens kyrkogård och Östra kyrkogården i centrum.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten i församlingen. Vår huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna oavsett trostillhörighet och ha den bästa tänkbara skötseln. Kyrkogårdsförvaltningen strävar efter att vara en uppskattad del av lokalsamhället i Varberg.
Varbergs församling har tre kyrkor; Varbergs kyrka, Apelvikshöjds kyrka och Sollyckans kyrka, samt i sjukhuskyrkan och i vår sociala verksamhet i Bryggan och cafét Bryggan 30.
I tjänsten som kyrkogårdsarbetare ingår förvaltning och planering av kyrkogårdarna för att möta framtida behov.
Du arbetar dagligen utomhus med skötsel av gravar samt grönyta och bidrar till att göra kyrkogårdarna till en öppen och välkomnande plats. Att jobba på kyrkogård innebär att man möter människor i sorg och det är viktigt att kunna bemöta människor vänligt och värdigt. Kvalifikationer
- Du har utbildning inom den gröna sektorn och har ett sunt miljötänk som du tar med dig i ditt dagliga arbete.
- Du tycker om att arbeta utomhus året runt i alla väder.
- Du ingår i ett arbetslag där alla bidrar till att stärka varandra och samarbetet.
- Du gillar att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.
- Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som kyrkogårdsardsarbetare är du representant för Varbergs församling och har ett professionellt bemötande mot våra besökare.
Tillvidareanställning på 80%
I tjänsten används ett sommar- och vinterschema där den anställde arbetar 100 % från mitten av april till mitten av november, och 50 % resterande månader, som tillsammans blir 80 %. Arbetstiden är 8 timmar per dag måndag - fredag med färre dagar under vintertid.
För mer information
Vill du ha mer information om tjänsten, vänligen kontakta: kyrkogårdschef Lennart Nordh på telefon 0761-176760 eller Kristina Nilsson, Kommunals regionala förtroendeman på 010-442 95 95
Välkommen att söka
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Intervjuer planeras till 12:e och den 13 mars på Kyrkogårdsförvaltningen i Varberg. Sista ansökningsdag är 2026-03-02. Ersättning
