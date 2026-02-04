Kyrkogårdsarbetare
Svenska kyrkan i Arvika söker kyrkogårdsarbetare till säsongen 2026
Under våren, sommaren och hösten behöver våra kyrkogårdar skötas om lite extra.
Svenska kyrkan i Arvika ansvarar för begravnings- och krematorieverksamheten vilken omfattar hela Arvika kommun. Inom förvaltningsområdet finns tio kyrkogårdar: Arvika, Ny, Älgå, Glava, Stavnäs, Högerud, Brunskog, Mangskog, Gunnarskog samt Bogen.
Under våren, sommaren och hösten behöver våra kyrkogårdar skötas om lite extra. Till säsongen 2026 söker vi därför kyrkogårdsarbetare. Anställningsperioden anpassas utifrån hur behovet ser ut och kan eventuellt komma att förlängas under säsongen.

Kvalifikationer
Som kyrkogårdsarbetare behöver du vara serviceinriktad, flexibel och driven. Vi ser helst att du har erfarenhet av grönyteskötsel och även gärna att du har utbildning inom trädgård eller anläggning. TYA yrkesbevis är meriterande. Körkort B är ett krav, ej körkort för automat växellåda.
Då du anställs i Svenska kyrkan ser vi gärna att du är tillhörig samt delar svenska kyrkans värderingar.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som kyrkogårdsarbetare består av att utföra alla på en kyrkogård förekommande arbetsuppgifter så som skötsel, drift och underhåll. Kyrkogården är en allmän plats med många besökare varje dag, det är därför viktigt att den sköts med noggrannhet och att de som arbetar på kyrkogården bemöter besökande med hänsyn och respekt.
Om anställningen
Anställningen är en säsongsanställning som begränsas till en period på ca tre månader med möjlighet till förlängning, max 7 månader totalt. Arbetstiderna är fasta mellan 07.00 och 16.00 om inte omständigheterna kräver något annat. Lön: Månadslön.
Rekrytering sker löpande, din ansökan vill vi ha senast den 8 mars 2026 till mailadressen: arvika.rekrytering@svenskakyrkan.se
Frågor
Har du några frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Arvika Pastorats Kyrkogårdsförvaltning via kontaktuppgifterna nedan.
Telefon: 0570-72 82 40
Post: Box 111, 671 23 Arvika
E-postadress: arvika.kgf@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare
Kommunal: vastravarmland.v-svealand@kommunal.se
Telefon: 010-4429120

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: arvika.rekrytering@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Arvika Pastorat
(org.nr 252004-7966)
Cisterngatan 25

671 23 ARVIKA

Körkort
)
671 23 ARVIKA Körkort
Arvika pastorat

Jobbnummer
