Kyrkogårds- och fastighetschef
2026-03-11
Är du en god ledare med gedigna kunskaper i fastighets- och parkförvaltning? Hos oss får du vårda ett historiskt kulturarv, bygga för framtiden och skapa värdefulla mötesplatser för människor.
Som kyrkogårds- och fastighetschef får du en nyckelroll i församlingens arbete. Du kommer att ansvara för ett variationsrikt fastighetsbestånd som spänner från en medeltida kyrka till en nybyggd maskinhall och allt däremellan. Du ansvarar också för fem kyrkogårdar och ett vaktmästarteam som sommartid uppgår till ett tiotal anställda plus sommarjobbande ungdomar.
Du och din personal är också mycket viktiga i det kyrkliga arbetet med gudstjänster, begravningar, konserter och andra arrangemang i församlingen genom att förbereda lokalerna för användning och agera kyrkvaktmästare. Ert jobb är en förutsättning för det mesta vi gör. Du har en given plats i församlingens ledningsgrupp och arbetar tätt tillsammans med församlingens kyrkoherde.
I ditt arbete ingår budgetering, arbetsmiljöfrågor, myndighetskontakter, upphandlingar och att driva långsiktig planering kring investeringar och underhåll. Du ska också säkerställa att gällande lagar, regler och säkerhetskrav följs inom begravningsverksamheten samt arbeta aktivt med miljöfrågor, hållbarhet och energieffektivisering i enlighet med Svenska kyrkans mål. Som stöd i arbetet har du förutom kollegorna i församlingen också stiftets fastighets- och begravningssamordnare.
Vi söker dig som ...
Har relevant utbildning eller erfarenhet inom fastighetsförvaltning och/eller parkförvaltning och begravningsverksamhet
Har erfarenhet av arbetsledning och personalansvar
Arbetar strukturerat, självständigt och kommunikativt
Har ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt
Har god förmåga att arbeta med relevanta it-system
Har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har ...
Erfarenhet av Svenska kyrkan som organisation
Kunskap om regelverken för begravningsverksamheten
Erfarenhet av upphandling och myndighetskontakter
Eftersom ditt arbete omfattar både församlings- och begravningsverksamhet är det ett krav att du är medlem i Svenska kyrkan och att du delar kyrkans värdegrund.
Om du kommer till oss får du bli del i ett arbetslag som trivs tillsammans. Det märks både i fikarummet och på hur vi tar oss an arbetsuppgifterna. I Nordmalings församling hjälps vi åt med att hitta lösningar som gynnar helheten. Arbetslaget präglas av initiativförmåga och du får alla fördelar av att arbeta i en mindre organisation där det kan gå snabbt från tanke till handling.
Nordmaling är en plats att trivas på med nära till hav, skog och brusande älvar samtidigt som de större orterna Umeå och Örnsköldsvik finns på pendlingsavstånd.
Löpande ansökan
Sista ansökningsdag är 5 april. Men vänta inte med att skicka din ansökan, i denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårds- och fastighetschef". Omfattning
