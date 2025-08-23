Kyltekniker till Nyköping
Vill du bli en del av en växande koncern som bidrar till ett mer hållbart samhälle? Hos oss på Enwell Mälardalen, en del av Vattenfall, får du chansen att arbeta med klimatsmarta energilösningar och vara en viktig del av resan mot en fossilfri framtid.
Enwell Mälardalen har varit en del av ENWELL-gruppen sedan 2013. Vi utgår från tre platser i Sverige: Nacka, Nyköping och Eskilstuna. ENWELL är ett av Sveriges största företag inom hållbara energilösningar och är ett helägt dotterbolag till Vattenfall. Vi arbetar för att utveckla våra medarbetare och vill uppnå branschens bästa arbetsmiljö! Detta vill vi göra tillsammans med dig!
Enwell Mälardalen söker nu en erfaren Kyltekniker med placeringsort Södra Stockholm / Nyköping. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna. Vi söker dig som har tidigare lång erfarenhet av arbete med Service/Reparation av värmepumpar Fastighet/Villa. Du bör även ha erfarenhet att arbeta med digital avrapportering då vårt arbetssätt kräver detta. Meriterande om du tidigare haft en arbetsledarroll eller liknande.
Som Kyltekniker hos oss så är det viktigt att du har en god social kompetens och att du sätter kundens upplevelse av vårt besök i fokus. Kundfokus är och kommer alltid vara en viktig del i att arbeta inom Enwell.
För oss är det viktigt att du som person kan bidra till vår utveckling. Du kommer ingå i ett team av både erfarna personer, samt medarbetare som precis har börjat sin resa inom branschen. Hos oss kommer du att få varierande uppgifter och både jobba i team och självständigt.
På sikt är det kanske du som ansvarar för ett team kyltekniker på din placeringsort
Om rollen
Som Kyltekniker på serviceavdelningen har du ett omväxlande arbete där du kommer att arbeta med service/reparation av våra värmepumpar till privatkunder, men även till mindre/större företag och fastigheter. På vår serviceavdelning arbetar idag 4st Kyltekniker/Servicetekniker.
Du vill också kontinuerligt utöka dina kunskaper då vår bransch hela tiden utvecklas. Tunga lyft kan förekomma. Störst belastning är vintertid och mertid kan förekomma i arbetstoppar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bl.a:
Service, felsökning samt reparation av värmepumpar i villa segmentet
Service, felsökning samt reparation av värmepumpar fastighets segmentet
Daglig avrapportering i våra digitala planeringssystem via dator/mobil
Kontakt med support på IVT
Hantering av garantiärenden
Räkna på kostnadsförslag
Granska underlag i dina uppdrag inför fakturering
Kontakt med kunder via telefon och epost
Ett nära samarbete med vår servicekoordinator
Hantering av lokalt reservdelslager på placeringsort
Certifierad som kyltekniker kategori 1 (Krav)
Längre erfarenhet av Service/Reparation av Värmepumpar, (Krav 2år)
Körkort B (Krav)
Heta arbeten certifikat är ett (Krav)
God kunskap i Officepaket samt andra digitala planeringssystem (Krav)
God kunskap i svenska i tal och skrift (Krav)
Meriterande
Truckkort/Mobilplattform meriterande
Erfarenhet av VVS arbeten
Tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsanläggningar
Tidigare arbetat i SDF Dina personliga egenskaper
Hög servicekänsla
Ansvarstagande
Problemlösande
Social
Driven
För att trivas i den här rollen bör du vara driven och självständig i ditt arbete. Du är serviceinriktad och uppskattar en god kontakt med kunderna då detta är av största vikt för oss!
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan urval sker löpande
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
