Kyltekniker Teknisk Fastighetsservice AB
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
Kyltekniker till Teknisk Fastighetsservice AB
Är du tekniker med tidigare erfarenhet inom kyla? Vill du arbeta i en engagerande och utvecklande miljö med fokus på att hitta tekniska lösningar? Då kan tjänsten som kyltekniker hos oss vara ditt nästa steg i karriären.
Om Teknisk Fastighetsservice AB
Teknisk Fastighetsservice AB, TFS, är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Uppsala i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. TFS ingår i koncernen Fenix Holding AB med nära 500 medarbetare, varav ca 240 är anställda i TFS.
I rollen som kyltekniker kommer du till största del arbeta självständigt ute på fältet i många olika typer av serviceuppdrag. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden, underhåll, felsökning, reparation, samt ny- och ombyggnationer. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och är variationsrikt med många sociala kontaktytor. Som kyltekniker kommer du att planera, samordna och utföra service och montagearbeten åt våra olika kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av både service och montage och innehar Kylcertifikat 1.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Umeå
Sista dag att ansöka är Rekrytering sker löpande
Kontakt: Robert Sundström, Platschef, 070-600 67 32
Skicka din ansökan så snart som möjligt till: rekrytering@fenixholding.se
Märk din ansökan med Kyltekniker Umeå.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknisk Fastighetsservice i Norrland AB
