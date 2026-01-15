Kyltekniker
2026-01-15
Vill du arbeta med avancerade kylsystem inom industri och fastighet - och bidra till energieffektiva lösningar i toppklass?
Klimatkyl söker nu kyltekniker och kylmontörer till sitt professionella team - ansök idag!
Företaget är en del av Climat80 Gruppen, tillsammans med Elfast, Climat80, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS - och ägs av ARE Sverige AB.
Bolaget är energismarta experter på industriell och kommersiell kylteknik, klimatanläggningar och värmepumpar. Kunderna finns inom allt från kontor, bostäder och datorhallar till avancerade industriella processer.
Bolaget arbetar alltid för att optimera varje projekt utifrån kundens behov, med fokus på energi, driftssäkerhet och miljö.
Som kyltekniker hos företaget får du:
Utföra service, felsökning, kontroll och installation av kylanläggningar enligt gällande föreskrifter.
Arbeta med driftoptimering och energieffektivisering av industriella och kommersiella system.
Bidra med förbättringsförslag och moderniseringar i samverkande system för värme, ventilation och kyla.
Ta stort eget ansvar ute hos kund, med egen servicebil och hög grad av självständighet
Företaget söker dig som:
Har erfarenhet av kyltekniskt arbete inom industri, gärna med fokus på större system.
Innehar kylcertifikat klass 1.
Är lösningsorienterad, serviceinriktad och självgående, men också en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har B-körkort (krav).
Företaget erbjuder:
Ett fritt, utvecklande och omväxlande arbete inom en växande koncern med starka varumärken.
Moderna verktyg, utrustning och servicebilar för att underlätta ditt dagliga arbete.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom kyla, energi och automation.
Trygghet i ett erfaret och sammansvetsat team, med goda anställningsvillkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Klimatkyl med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073-581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Månadslön - Fast lön
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
