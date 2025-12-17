Kyltekniker
2025-12-17
Är du en erfaren kyltekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Wester Kylteknik söker just nu en kyltekniker till verksamheten i Norrköping. Ansök här!
Som kyltekniker hos Wester Kylteknik kommer du att arbeta med varierande uppgifter så som installation, driftsättning, underhåll, service och reparationer hos företagets kunder inom industrin. Du kommer till stor del att arbeta självständigt, men i vissa projekt kommer du att arbeta tillsammans med kollegor eller andra entreprenörer. Arbetsområdet är Norrköping med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som kyltekniker
Kylcertifikat klass 1
B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av ammoniakanläggningar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarsfull och flexibel lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Wester Kylteknik erbjuder dig:
God sammanhållning och varierande arbetsdagar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
En spännande resa tillsammans med Wester Kylteknik och koncernen Nordic Climate Group
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Wester Kylteknik med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Wester Kylteknik:
Vi erbjuder ett brett och omväxlande arbete. Våra huvudsakliga kunder ligger inom industrin och därför är industrikyla en stor del av vår verksamhet. Hos oss får du får arbeta både ensam och i grupp. Du får tillhöra ett kompetent och engagerat team där du ges möjlighet att ta ansvar, påverka och genomföra allt från servicearbeten till större entreprenader.
Du får vara en del i resan för Wester Kylteknik AB samt Nordic Climate Group som är den koncern vi ingår i. Ersättning
