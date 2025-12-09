Kyltekniker
2025-12-09
Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i en kritisk och högteknologisk miljö där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du hög teknisk kompetens och är allmänt bred inom området kylteknik och är en lagspelare så kan detta vara jobbet för dig!
Som kyltekniker inom fastighetsteknik jobbar du med felsökning, service och underhåll hos vår kund i Karlskrona.
Du har tillsammans med övriga tekniker det övergripande ansvaret för att säkerställa att fastighetstekniska funktioner är i drift och fungerande.
Vi söker nu en Kyltekniker för att förstärka teamet!
Tjänsten innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
* Ansvara för och själv kunna felsöka och avhjälpa uppkomna fel
* Lämna förslag till förbättringar, förändringar, energibesparande åtgärder m.m.
* Självständigt sköta kontakt och återkoppling till kollegor och beställare
* Samarbeta med övrig driftpersonal och specialister
Rollen är på heltid med tillträde efter överenskommelse. I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår.
Känns denna roll intressant, skicka din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas snarast.
Rekryterande chef är Operation Manager Rasmus Nilsson telefon 0730 - 33 06 67
Vi är ett glatt prestigelöst gäng där vi alla hjälps åt! Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Cbre Gws Sweden
Katarina Soderstedt katarina.soderstedt@cbre.com
