Kyltekniker
2025-11-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
Vi söker en Kyl/Värmepumpstekniker
ETK-Service AB är ett företag som jobbar med värmepumps installationer, kyl installationer, styr- och reglerinstallationer samt elinstallationer till fastigheter. Vi jobbar till största del mot företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Vi söker nu dig som vill utvecklas och få ett väldigt varierande arbete med roliga utmaningar. Arbetsområdet är i hela stor Stockholm.
Vi erbjuder:
• Omväxlande arbetsuppgifter med roliga utmaningar
• God fast lön utefter bakgrund / erfarenhet
• Tjänstepension och försäkringar
• Vidareutbildningar
• Friskvårdsbidrag
• Arbetstidsförkortning 40 timmar per år
Egenskaper hos dig:
• Kan arbeta självständigt samt i team
• Problemlösare
• Bra på kundkontakt
• Kan planera jobben på egen hand
Hög kvalité på utförda arbeten

Publiceringsdatum
2025-11-19

Kvalifikationer
Jobbat med kyl och värmepumps anläggningar.
Kunskaper av underhålls service av kyl system, värmepumpar och återvinnings system.
Kunskaper i felsökning kring kyl och värmepumps system.
Förståelse och uppbyggnad av kyl system och värmepumps anläggningar.
Kunskaper inom el/styr.
Kunskaper i övriga system tex luft/vatten och luft/luft system.
Enkla kunskaper i VVS som att byta delar i undercentralen tex pumpar m.m.
Språk svenska flytande i tal och skrift
B körkort
Kylcertifikat kat1

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: johan@etkservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Etk-Service AB (org.nr 556866-2943)
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
