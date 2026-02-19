Kyl- och värmepumpstekniker
JKS Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Åstorp Visa alla maskinreparatörsjobb i Åstorp
2026-02-19
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Åstorp
Om rollen
Vill du arbeta med modern teknik, hög kvalitet och yrkesstolthet?
Vi söker nu en skicklig kyl- och värmepumpstekniker till vår produktion av värmepumpar till fastigheter och kommersiellt bruk.
Hos oss får du en praktisk, varierad och tekniskt stimulerande roll där du arbetar med montering av våra värmepumpar - från lödning och rördragning till tryckprovning, vakuumsugning och köldmediehantering.
Du blir en viktig del i vår produktion och är med och tar ansvar för att våra produkter håller högsta möjliga kvalitet.
Läs mer om oss och våra produkter på https://www.qvantum.com
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av kylsystem
Lödning och rördragning
Vakuumsugning, tryckprovning & läckagekontroll
Köldmediehantering
Enklare elinkopplingar (inkoppling av styrkort, kompressorer och sensorer)
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten.
Vi tror att du har:
Kyl- och värmepumpteknikerutbildning eller VVS-utbildning
Minst 2-5 års erfarenhet av kyltekniskt arbete
Giltigt INCERT-lödprov
God förståelse för kylsystem
Grundläggande elkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du uppskattar den uppskalningsfas vi befinner oss i, där lärande och flexibilitet behövs i kombination med en stark drivkraft. Vi tror att du värdesätter både att arbeta självständigt med ditt team och att samarbeta med kollegor över olika funktioner både i Åstorp och Europa.
Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i Åstorp och arbetstiderna är initialt vardagar 07-16, skiftarbete kan komma att bli aktuellt framöver.
Vi omfattas av IF Metall kollektivavtal (Teknikföretagen).
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan tidsfristen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Arbetsplats
Qvantum Energi AB Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9753160