Kvinnlig personlig assistent sökes - Älta
2026-04-09
Vill du göra verklig skillnad i någons vardag?
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en 69-årig kvinna med multipel skleros (MS) som bor i Älta. Som assistent blir du ett nära och viktigt stöd i hennes vardag och bidrar till trygghet, struktur och livskvalitet.
Om jobbet
Arbetet innebär att ge stöd i både personliga och praktiska moment i vardagen. Rollen kräver lyhördhet, ansvarstagande och ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som
Är kvinna (önskemål enligt brukarens behov)
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Kan hjälpa till med personlig hygien och sjukgymnastik
Trivs med att sköta hushållssysslor och hålla hemmet i ordning
Är noggrann, metodisk och ordningsam - du ser själv vad som behöver göras
Är rökfri
Är flitig, arbetsam och har ett gott bemötande
Har körkort (meriterande då kund bor i villaområde )
Kan hjälpa till med dator och mobila arbetsuppgifter
Arbetstider
Du behöver kunna arbeta dag, kväll och natt. Nattpassen är sovande jour.
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning med start snarast
Lön enligt kollektivavtalTimlön
Semesterersättning
OB-ersättning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, trygghet och att personkemin fungerar väl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120228". Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Box 1393 (visa karta
)
171 27 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Ekonomiassistans AB Kontakt
Kundansvarig
Niklas Steger niklas.steger@sarnmark.se Jobbnummer
9845771