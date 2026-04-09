Kvinnlig personlig assistent sökes - Älta

Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2026-04-09


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Filipstad eller i hela Sverige

Vill du göra verklig skillnad i någons vardag?
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en 69-årig kvinna med multipel skleros (MS) som bor i Älta. Som assistent blir du ett nära och viktigt stöd i hennes vardag och bidrar till trygghet, struktur och livskvalitet.
Om jobbet
Arbetet innebär att ge stöd i både personliga och praktiska moment i vardagen. Rollen kräver lyhördhet, ansvarstagande och ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som
Är kvinna (önskemål enligt brukarens behov)
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Kan hjälpa till med personlig hygien och sjukgymnastik
Trivs med att sköta hushållssysslor och hålla hemmet i ordning
Är noggrann, metodisk och ordningsam - du ser själv vad som behöver göras
Är rökfri
Är flitig, arbetsam och har ett gott bemötande
Har körkort (meriterande då kund bor i villaområde )
Kan hjälpa till med dator och mobila arbetsuppgifter

Arbetstider
Du behöver kunna arbeta dag, kväll och natt. Nattpassen är sovande jour.
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning med start snarast
Lön enligt kollektivavtalTimlön
Semesterersättning
OB-ersättning

Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, trygghet och att personkemin fungerar väl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120228".

Arbetsgivare
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Box 1393 (visa karta)
171 27  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Särnmark Ekonomiassistans AB

Kontakt
Kundansvarig
Niklas Steger
niklas.steger@sarnmark.se

Jobbnummer
9845771

Prenumerera på jobb från Särnmark Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Särnmark Assistans AB: