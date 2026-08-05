Kvinnlig personlig assistent i Hässelby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-08-05
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en tjej på 36 år med autism och if, jag bor i Hässelby Villastad hos mina föräldrar. Nu söker jag en kvinnlig personlig assistent, som kan jobba hos mig och assistera mig i min vardag. Jag behöver stöd och hjälp med det mesta. Jag kommunicerar med tecken och enstaka ord.
Jag arbetar på daglig verksamhet i Vällingby måndag till fredag där klarar jag mig utan egna assistenter, på min fritid gillar jag att gå promenader, simma, lyssna på musik och går gärna och dansar. På sommaren åker jag två veckor på kollo, på hösten är det simläger och på vintern åker jag gärna skidor, även då behöver jag ha med mig assistenter.
Du behöver vara simkunnig då jag simmar två kvällar i veckan, tisdag och torsdag, bra om du kan jobba någon av dessa kvällar regelbundet.
Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet av personlig assistans, gärna erfarenhet av autism och teckenkommunikation. Personkemin är dock avgörande.
Arbetstiden är ca 10-20 tim/veckan varierande efter överenskommelse, förlagd till eftermiddagar, kvällar, och helger, även nätter kan bli aktuellt.(Kan bli aktuellt med ett fast veckoschema, men även extra extra vid behov) Mera under vissa perioder efter överenskommelse.
Tillträde snarast.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
165 70 HÄSSELBY Arbetsplats
Hässelby Villastad Jobbnummer
10023052