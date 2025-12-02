Kvinnlig frisör sökes

Glans & Glamour AB / Hälsojobb / Lund
2025-12-02


Kvinnlig frisör sökes!
Vi på Glans & Glamour är en modern och kundfokuserad frisörsalong som erbjuder allt från klippning och styling till färgbehandlingar och hårvård. Vi söker nu en driven och kreativ frisör som vill bli en del av vårt team och växa tillsammans med oss.

2025-12-02

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
* Dam-, herr- och barnklippningar
* Färgningar, slingor och toningar
* Styling och hårvård
* Kundbemötande och rådgivning
* Bokningshantering och kassaarbete

Kvalifikationer
* Utbildad frisör med gesällbrev (eller motsvarande erfarenhet)
* God servicekänsla
* Självständig, ansvarstagande och punktlig

Meriterande:
* Erfarenhet från salongsarbete
* Kunskap om moderna färgtekniker
* Språkkunskaper utöver svenska

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
* Social och positiv
* Kreativ och engagerad
* Trygg i din yrkesroll
* Bra på att skapa långvariga kundrelationer

Vi erbjuder
* Trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet att påverka arbetstider
* Konkurrenskraftig lön

Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och eventuella arbetsprover till:
E-postadress: glansochglamour@outlook.com

varmt välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: glansochglamour@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glans & Glamour AB (org.nr 559516-7742)
Grönegatan 2 A (visa karta)
222 24  LUND

Kontakt
Zahra Azimzadah
glansochglamour@outlook.com

Jobbnummer
9625965

