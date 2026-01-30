Kvällsvärd
Wittsjö Golfklubb / Restaurangbiträdesjobb / Hässleholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hässleholm
2026-01-30
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wittsjö Golfklubb i Hässleholm
Letar du efter ett roligt extrajobb på kvällar och helger?
Då har vi det perfekta jobbet för dig på Wittsjö Golfklubbs restaurang!
Varannan helg kommer du att jobba dagtid utöver kvällar då det är bokade golfpaket.
Som kvällsvärd kommer du att servera våra stuggäster middag med dryck. Middagen är förberedd i förväg så du ska värma och lägga upp det snyggt samt servera det med lämplig dryck.
Det viktigaste för den här tjänsten är att du är positiv och framåt samt att du brinner för att ge bra service och ha nöjda gäster.
Om du har jobbat i bar eller restaurang tidigare är det ett stort plus.
Du måste vara över 20 år (pga att du kommer att vara serveringsansvarig) och det är även ett måste med körkort/bil då golfbanan ligger en bra bit ifrån tåg/buss.
Skicka in din ansökan via mail med CV och ett personligt brev, har du några frågor angående tjänsten går det bra att ringa om prata med restaurangansvarig, Matilda Ludvigsson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@wittsjogk.se Arbetsgivare Wittsjö Golfklubb
, http://wittsjogk.se
Ubbaltsgården (visa karta
)
280 22 VITTSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
matilda Ludvigsson info@wittsjogk.se 0703081808 Jobbnummer
9714157