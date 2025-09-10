Kvälls och nattuggla sökes
God Omsorg - en del av God Assistanskoncernen, bedriver avlösarservice, ledsagarservice och personlig assistans. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om mig:
Jag är en 28 årig kille som bor tillsammans med min bror i Annedal i Bromma, på gränsen till Sundbyberg. Till mig tar du dig snabbt och smidigt med kollektivtrafiken, med cykel eller en promenad om du bor i Sumpan, Solna eller Bromma.
Som person är jag humoristisk, social och tycker mycket om att kolla på film.
Jag jobbar på en Daglig Verksamhet på dagarna och då hänger mina assistenter självklart med. På helgerna brukar jag hitta på roliga aktiviteter tillsammans med min bror, som också har assistans, eller ibland tillsammans med en kompis. Vi brukar t.ex. åka till simhallen. Jag är själv delaktig i rekryteringen och väljer mina assistenter med omsorg och därför ser jag mycket fram emot just din ansökan.
På vardagskvällar blir det förstås en hel del rutiner och kanske lite film och nedvarvning.
Om dig:
Du är pigg och vill gärna jobba vardagskvällar - du har även erfarenhet av att arbeta vaken natt och har även vana av Cpap/Ventilator. Du förstår vikten av att vara aktiv och lösningsfokuserad.
Kvällarna består av mycket rutiner och en hel del ska hinnas med innan jag lägger mig, både hushållssysslor och allt i övrigt jag behöver assistans med.
Vid nattarbete ser nätterna lite olika ut. Vissa nätter behöver jag mer stöd från dig och då vill jag känna att du är där och ger mig trygghet.
Det är mycket viktigt att du känner dig bekväm i det svenska språket, både i tal och skrift. Mina assistenter stöttar mig med allt i min vardag och därför är det viktigt att du också hjälper mig att kommunicera i olika situationer, t.ex. vid läkarbesök eller när jag ska prova ut ett nytt hjälpmedel hos hjälpmedelscentralen.
Inte minst är detta viktigt för att du ska kunna förstå ditt arbete och kunna utföra det på ett bra och säkert sätt.
Obs! Det är viktigt att du inte är pälsdjursallergiker eftersom jag och min bror har katt och mamma och pappa har hundar som brukar vara hemma hos oss.
Det är förstås ett plus om du tycker om våra djur (som är jättesnälla).
Egenskaper som jag önskar att du besitter:
• Du är, och tycker om att vara social på ditt arbete tillsammans med mig
• Noggrannhet och god förmåga att strukturera och planera
• Bra sinne och minne för detaljer
• Lugn utan att för den skull vara långsam
• Inkännande i det du gör
• Kvick och alert i din personlighet
• Du tycker, liksom jag, att det är viktigt att komma i tid till jobbet
• Kunna ha många bollar i luften och ha koll på dem samtidigt
• Du kan jobba utifrån skriftliga instruktioner utan problem
Det är ett stort plus om du har erfarenhet eller kunskap i AKK.
Det är viktigt för mig att du har arbetat som personlig assistent under vaken natt tidigare och förstår vikten av att vara aktiv och uppmärksam. Även om tjänsten inte i första hand avser vaken natt behöver du vilja och kunna ta vakna nätter någon gång ibland vid behov.
Tjänsten:
Arbetet innebär både enkel- och dubbelassistans där samarbete är viktigt både med mig och mina andra assistenter.
Just nu söker jag dig som främst kommer arbeta kvällspass vardagskvällar (med möjlighet att hoppa in extra även på helgpass och vaken natt-pass). Tjänsten planeras att ligga på ca 70%, men har du önskemål om att arbeta mer än så - ange detta i din ansökan. För rätt person är detta diskuterbart.
Lön: Individuell lönesättning.
Var gärna redo med minst två referenser om du skulle bli kallad till intervju.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Bemanning:
Det kan komma att ingå ett utökat bemanningsuppdrag i den här tjänsten vilket innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera.
Vi är ett team där alla hjälps åt och vi använder oss inte av vikariepool utan det är av största vikt att assistenterna som känner mig bemannar vakanser när de uppstår.
