Kvalitetsstrateg till Edukatus Alliance
Edukatus Alliance AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-01-09
Edukatus Alliance
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige
Har du erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och vill bidra till att utveckla kvaliteten i en utbildningskoncern med höga ambitioner? Vi söker en kvalitetsstrateg som på huvudmannanivå vill vara med och stärka Edukatus Alliances systematiska kvalitetsarbete
Om rollen
Som kvalitetsstrateg ingår du i huvudmannens kvalitetsorganisation och tillhör kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Du har inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ett strategiskt och samordnande ansvar för digitala verksamhetssystem och för sammanställning, analys och presentation av kvalitetsdata och omvärldsinformation.
Du kommer att:
Systematisera, samköra, sammanställa och analysera relevant data som tillsammans utgör underlag för koncernens systematiska kvalitetsarbete
Kvalitetssäkra underlag och processer samt bidra med sakkunnig kompetens som säkerställer regelefterlevnad och utveckling inom och mellan styrkedjans olika nivåer
Utifrån huvudmannens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete arbeta stödjande genom kompetensutveckling, kvalitetsdialoger och kvalitetsförbättrande processer. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens utvecklingsledare och tillsynsspecialister.
Ansvara för digitala verksamhetsystem som rör det systematiska kvalitetsarbetet
På en övergripande nivå utveckla introduktions- och utbildningprocesser för digitala verksamhetsystem som rör det systematiska kvalitetsarbetet och skollagens krav
Regelbundet rapportera uppgifter och underlag både internt och externt samt omvärldsbevaka
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning pedagogik och goda kunskaper om skollagens bestämmelser
Bred erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningssektorn, gärna från olika skolformer och/eller huvudmannanivå
Hög digital kompetens och erfarenhet av att arbeta med databaser och digitala verksamhetssystem inom utbildningssektorn
En mycket god förmåga att självständigt strukturera, sammanställa, analysera och presentera information samt data med hög noggranhet
Förmåga att skapa goda samarbeten och kommunicera tydligt i både tal och skrift
Vi erbjuder
Du blir del av en värderingsstyrd koncern med fokus på kvalitet, lärande och utveckling.Här får du möjlighet att utvecklas, bidra och arbeta i nära samverkan med kollegor som utifrån olika funktioner och kompetenser delar ett starkt engagemang för utbildning och långsiktig kvalitet.
Placering och omfattning
Tjänsten har hybrid med kontor i Malmö.
Du kan utgå från valfri ort i Sverige men förväntas vid behov kunna arbeta från kontoret, resterande tid kan arbetet utföras på distans.Arbetet innebär resor inom landet, både med och utan övernattning.Körkort (B) är ett krav.Publiceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen, nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se
Sista ansökningsdag 260209. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7025036-1782372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Stora Nygatan 52 (visa karta
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9676903