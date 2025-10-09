Kvalitetssamordnare / Projektsamordnare
Edge Of Talent AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Din roll
Som kvalitetssamordnare samordnar du kvalitetsarbetet i huvudprojektet. Du planerar, driver och följer upp att arbetssätt, mallar och riktlinjer efterlevs, och stöttar projektmedlemmar i kvalitetsrelaterade frågor - från planering och projektering till genomförande och driftsättning. Rollen innebär täta kontakter på både projekt- och programnivå samt med externa parter.
Ditt ansvarHålla dig uppdaterad om relevanta lagar, regelverk och interna riktlinjer. Ta fram och förvalta kvalitetsplan för huvudprojektet; driva processuppföljning. Initiera och leda kvalitetsavstämningar med projekt/uppdrag vid behov. Delta i projekt- och programmöten; säkerställa tydlig rapportering och uppföljning Granska dokument (innehåll, formalia, språk) för hög och enhetlig kvalitet. Förbereda TG-beslut och bidra i framtagande av beslutsunderlag. Utforma underlag och process för erfarenhetsundersökningar; utbilda/stötta team Äga och förvalta erfarenhetslogg och avvikelselogg samt bevaka korrekt användning. Stötta framtagande och förbättring av arbetssätt, mallar och styrande dokument. Informera om uppdateringar i mallar/styrande underlag. Medverka i osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen (tid och kostnad).
Kvalifikationer (obligatoriska)
Högskoleexamen. Minst 5 års erfarenhet av kvalitetssamordning (arbetssätt, kvalitetsplan, uppföljning, efterlevnad av lagar/riktlinjer). Projektsamordning och projektplanering enligt etablerad metodik (XLPM, PMI eller motsvarande). Ange minst två referensprojekt i ansökan. Minst 3 års erfarenhet av arbete inom offentlig myndighet eller politikerstyrd organisation med vana av dess arbetssätt och styrning. Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska.
Meriterande erfarenheter
Framtagande av politiska dokument (t.ex. tjänsteutlåtanden). Ange minst två referensprojekt. Samordning av projektrelaterade dokument (t.ex. projektplaner). Ange minst tre referensprojekt. Minst 3 års administrativ erfarenhet inom infrastrukturprojekt. Erfarenhet från flera projektfaser: planering, projektering och genomförande (minst två referensprojekt).
Placering
Hybridupplägg i Stockholm: arbete både på plats i innerstan och på distans. Närvaro på kontor minst 60 % (vanligtvis tis-tors), i övrigt efter överenskommelse. Kunden tillhandahåller dator; egen mobiltelefon krävs.
Tidplan och omfattningStart: 2025-11-03 Slut: 2030-11-04
Omfattning: 40 timmar/vecka Förlängningsoptioner: upp till 1+1+1+1+1 år på befintliga villkor
Låter det som du? Skicka ditt CV (gärna med tydliga referensprojekt kopplade till kvalifikationerna ovan). Vi ser fram emot din ansökan och att tillsammans bidra till framtidens hållbara resande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9549340