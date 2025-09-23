Kvalitetsmedveten ingenjör för taktiska markradiosystem
2025-09-23
Är du ingenjör med erfarenhet av kommunikationssystem, radiosystem eller mikrovågsteknik? Nu söker vi en ny medarbetare till enheten för framtidssäkra taktiska markradiosystem till armén. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
I rollen får du arbeta i tekniknära projekt med fokus på komplexa radiosystem. Du deltar i allt från planering och tekniska utredningar till design, implementation och uppföljning. Du säkerställer att systemen uppfyller både nationella och internationella standarder samt Försvarsmaktens krav. Hos oss blir du en del av enheten som ansvarar för att utveckla och framtidssäkra taktiska markradiosystem, ett viktigt steg i Försvarsmaktens digitala omställning.
En viktig del av arbetet är att delta i tester och analyser för att säkra systemens prestanda, tillförlitlighet och säkerhet samt hålla sig uppdaterad inom det tekniska området kopplat till radiosystem. Du bidrar till en effektiv integration av radiosystemet i det övergripande ledningssystemet, i nära samarbete med både kollegor och externa parter.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en yrkesutbildning inom elektronik alternativt är högskoleingenjör, är systemvetare eller specialistofficer med inriktning på sambandssystem alternativt motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och kunskap från det tekniska arbetsområdet inom radio-, eller kommunikationssystem och förmåga att tillgodogöra dig och bidra i tekniska projekt i en komplex verksamhet. Tjänsten ställer krav på att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i projekt och med teknisk support. Vi ser gärna att du har arbetat med mobiltelefonisystem samt har kunskap inom mikrovågsteknik. Vi ser positivt på om du har arbetat med tekniska lösningar kopplat till operativ användning eller erfarenhet av att analysera och förstå teknikens praktiska tillämpning i verksamhetsnära miljöer. Har du tidigare erfarenhet av arbete med el ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som gillar att samarbeta, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är självgående, strukturerad och har ett gott omdöme. Med stark analytisk förmåga och fokus på kvalitet driver du ditt arbete framåt och bidrar till en verksamhet som gör skillnad.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på enheten Mark C3 inom vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis operativa och taktiska informationssystem och mobila kommunikationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 13/10.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Marit Mobedjina via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
