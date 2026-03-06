Kvalitetsledare till BAE Systems Bofors
2026-03-06
Är du en kvalitetskunnig person som motiveras av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete inom kvalitet på ett spännande och expansivt företag? Har du även en fallenhet för att se både detaljer och helheten - då kan det här vara precis rätt roll för dig! Varmt välkommen med din ansökan!
BAE Systems Bofors arbetar med att säkra försvarsförmågan i Sverige och i partnerstater världen över.
Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. Företaget ingår i en världsledande, internationell och högteknologisk koncern med över100.000 anställda. BAE Systems Bofors har ca 700 anställda och finns i Karlskoga, Karlstad och Örebro och har ett omfattande samarbete med underleverantörer i närområdet. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Företaget tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. BAE Systems Bofors är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.
Om befattningen
Kvalitetsavdelningen söker nu en driven och målmedveten kvalitetsledare till Archer. Vi arbetar i projektform och driver ofta flera projekt parallellt, där majoriteten är långsiktiga. Under hela projektfasen är kvalitetsledaren länken mellan kundens kvalitetsfunktion och vår verksamhet. Det innebär att du säkerställer kundens kvalitetskrav mot vår leverans och håller ihop det övergripande kvalitetsarbetet i företagets olika projekt.
Tjänsten är en direktrekrytering. Rekryteringsprocessen hanteras av AxÖ Consulting men du kommer att anställas direkt hos BAE Systems Bofors. Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsledare är ditt arbete inriktat på ständiga förbättringar. Du styr och samordnar kvalitetssäkringen inom företagets projekt och ansvarar för att genomföra uppföljningar, verifieringar och värderingar för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och förväntningar. Du håller även kvalitets- och uppföljningsmöten tillsammans med kunden.
Du kommer till exempel att:
- Skapa, implementera och upprätthålla kvalitetsplanen i projektet
- Ansvara för leveransprovningen mot kund och godkänna leveranser
- Leda utredningar inom projektet och ansvara för att lärdomsanalyser genomförs
- Koordinera kvalitetsaktiviteter inom projektet
- Planera och genomföra revisioner
- Leda ändringsgrupp och riskhanteringen inom projekten
- Delta i övergripande granskningar i projekten
- Delta i offertarbete
- Vara delaktig i kontinuerliga förbättringar av verksamhetssystemetKvalifikationer
För att lyckas i denna roll har du en eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du brinner för att arbeta med människor och har en naturlig förmåga att engagera och leda arbetet framåt tillsammans med andra. Med din förståelse för kundens behov kan du bidra till att öka kundnyttan i projekten. Vidare behärskar både svenska och engelska väl, i såväl tal som skrift.
Du har flera års erfarenhet inom kvalitetsarbete och den kunskap som krävs för att förstå helheten i komplexa system som involverar flera tekniska discipliner. Erfarenhet av förbättringsverktyg som LEAN och Six Sigma är meriterande
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har en stor ansvarskänsla och ett stort engagemang i ditt arbete som visar sig genom din förmåga att se möjligheter, vilka du självständigt driver igenom för att öka kundnyttan i projekten. Vidare är du kommunikativ och tycker om att hantera helheten projekt.
BAE Systems erbjuder
Hos oss får du chansen att arbeta i ett globalt företag inom försvarsindustrin där vi hela tiden utmanar oss själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen. BAE Systems är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och på ett kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i rollen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt eget gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
BAE Systems Bofors har i den här rekryteringen valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson, Axel.johansson@axoconsulting.se, telefonnummer: 0733-832885
- telefonnummer: 0733-832885Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Joakim Berg, Unionen, 0586-733 404
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
