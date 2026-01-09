Kvalitetskoordinator
2026-01-09
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Kvalitetskoordinatormed placering i Norrköping eller Göteborg
Kvalitetsenheten på Sjöfartsverket söker en Kvalitetskoordinator och vi behöver nu dig som vill bidra i arbetet med att utveckla och förbättra Sjöfartsverkets arbetssätt.
Kvalitetsenheten ingår i avdelning Finans och vi ansvarar för utveckling, tillämpning och efterlevnad av Sjöfartsverkets modeller för kvalitets- och miljöstyrning, upprätthållande av ledningssystem, ISO-certifikat för standarderna ISO9001 och 14001, interna kvalitetsrevisioner, processledning, systematiskt förbättringsarbete samt intern styrning och kontroll.
Vi utgör stöd till verksamheten att kvalitetsstyra, utveckla, kontrollera och förbättra sin leverans för att uppnå sina mål
Som kvalitetskoordinator kommer du att jobba med kvalitetsfrågor såsom utveckling och förvaltning av kvalitetsledningssystem, planera och genomföra kvalitets- och miljörevisioner samt leda process/värdeflödes- och förbättringsarbete på taktisk och operativ nivå, i nära samarbete med verksamheten.
I arbetet ingår att:
• Delta i förvaltning och utveckling av den ISO 9001/14001-certifierade delen av av Sjöfartsverkets ledningssystem.
• Medverka vid planering, genomförande och uppföljning av interna- och
externa kvalitetsrevisioner. Teamledare för interna kvalitets- och miljörevisionsteam
• Leda förbättringsinitiativ och utveckling av processer och värdeflöden i såväl stöd- som kärnverksamhet.
• Stötta och utbilda verksamheten i förbättringsarbete.
• Stötta och vägleda verksamheten och ledningen i kvalitetsfrågor i stort.
• Delta i arbete med intern styrning och kontroll
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor med stort driv och engagemang för kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning, lägst treårig ekonom eller ingenjör, gärna med inriktning kvalitetsstyrning. Du ska ha genomgått utbildning i standarden ISO 9001 och ha god kännedom om ISO 14001. Ytterligare krav är du har erfarenhet av att arbeta med och utveckla kvalitetsledningssystem och genomföra kvalitetsrevisioner. Vi vill också att du har några års aktuell praktisk och dokumenterad erfarenhet av att leda systematiskt förbättringsarbete i en större verksamhet, kunskap om förbättringsmetoder och kvalitetsverktyg och ha genomfört värdeflödesanalyser och processutvecklingsarbete.
Det krävs även att du har god förmåga i svenska språket, i både tal och skrift och besitter goda kunskaper i att arbeta med IT-verktyg och program, t.ex. MS Officepaketet.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom ISO 14001 samt dokumenterad erfarenhet av arbete med förbättringsmetodiker, verksamhetsutveckling och certifiering i LEAN och Six Sigma.
Vi ser gärna erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll, digitalisera flöden, processer och arbetsmoment.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet innebär många kontakter både inom Sjöfartsverket och med externa intressenter, vilket innebär att du är utåtriktad och kan skapa förtroende och goda relationer.
Vi värdesätter därför att du är noggrann, prestigelös och delar med dig av erfarenheter, visar god samarbetsförmåga, en positiv inställning och får fram det bästa ur kollegor och samarbetspartners. Du är logisk och planerar, organiserar och prioriterar dina uppgifter, tar ansvar för din uppgift, strukturerar angreppssätt och driver ditt arbete.
Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Åsa Widerberg, 010-478 57 44 eller asa.widerberg@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 1:e februari 2026.
Diarienummer: 26-00231
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
