Kvalitetsingenjörer till Saab!
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-03-18
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi söker nu kvalitetsingenjörer - både juniora talanger och mer erfarna kvalitetsingenjörer - som vill växa tillsammans med oss och bli en nyckelspelare i vår fortsatta utveckling.
Din roll
Som kvalitetsingenjör blir du en central del av vårt växande team inom produktionskvalitet. Här får du möjlighet att kombinera teknik, analys och samarbete för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i det vi levererar.
Du får en roll där du gör verklig skillnad - både i vardagen och långsiktigt. Du kommer att arbeta nära produktionen, driva förbättringsinitiativ och vara ett viktigt stöd i organisationen.
Du gillar att samarbeta, bygga relationer och ta initiativ för att skapa förbättringar tillsammans med andra. Samtidigt trivs du med att arbeta strukturerat och målmedvetet och får energi av att se konkreta resultat i produktionen och hur ditt arbete bidrar till utveckling över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Säkerställa produktkvalitet och utveckla kvalitetssäkrande arbetssätt och metoder
* Genomföra avvikelseutredningar enligt 8D och driva korrigerande åtgärder med uppföljning
* Leda och samordna kvalitets- och förbättringsarbete i produktionen och vara ett aktivt stöd till teknikerna i deras operativa uppdrag
* Delta i kvalitetsrevisioner av produkter och processer
I takt med att vi växer kommer rollerna att variera i ansvar och komplexitet, vilket gör att vi välkomnar både dig som är i början av din ingenjörsresa och dig med längre erfarenhet som vill ta nästa steg. Vi kommer i denna rekrytering dock också att lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att bygga framtidens team på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-03-18Profil
Vi söker dig som är analytisk, driven och nyfiken - någon som brinner för förbättringar och som ser möjligheter där andra ser problem. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer, både i produktionen och med andra tekniska funktioner.
För att lyckas ser vi att du har:
* Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom kvalitet
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
* B-körkort
Meriterande:
* Kunskap om kvalitetssystem och kvalitetsstandarder
* Erfarenhet av Lean och rotorsaksanalys
Vi står inför en spännande expansionsfas och investerar nu i nya produktionslinjer och framtidens teknik. Hos oss får du en arbetsplats där utveckling, engagemang och samarbete står i fokus.
I våra lokaler i Björkborn i Karlskoga blir du en del av ett professionellt och varmt team där du får möjlighet att påverka, växa och vara med och bygga något riktigt stort.
Vill du vara med och skapa framtidens produktion tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att denna annons går ut en bit längre fram och återkoppling kan därför dröja. Vi arbetar dock med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38616".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
9805872