Kvalitetsingenjör Till Note
2025-10-29
NOTE Herrljunga AB är en av norra Europas ledande tillverkningspartners för elektronik med kundsegment inom flera olika branschområden. Företaget tillverkar elektronikbaserade produkter som kräver högteknisk kompetens och flexibilitet, där företaget erbjuder allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och avancerade eftermarknadstjänster. Genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv har NOTE en tydlig tillväxtagenda framåt. Här får du chansen att arbeta på ett spännande och innovativt bolag där engagemang, proaktivitet, kvalitetsfokus och flexibilitet är något som genomsyrar hela organisationen.
Är du utbildad högskoleingenjör med inriktning mot kvalitet, produktionsteknik eller elektronik? Har du ett öga för förbättringar och en vilja att utveckla och utvecklas? Då kan det här vara rollen för dig!
I den här rollen ansvarar du för att säkerställa att kvalitetskrav och rutiner efterlevs i den dagliga produktionen. Du är drivande i förbättringsarbete kopplat till kvalitetsfrågor och är en länk mellan produktionen och det övergripande kvalitetsledningssystemet. Du analyserar data och driver ett proaktivt kvalitetsarbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar även:
kvalitetskontroller
avvikelsehantering
stöttning i revisioner och inspektioner
utbilda och stötta produktionsteamet i kvalitetsfrågor
initiera och driva förbättringsarbete
säkerställa dokumentation och rapportering Profil
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör, gärna med inriktning mot kvalitet, produktionsteknik eller elektronik. Har du tidigare erfarenhet eller kunskap inom kvalitetsarbete samt är bekant med standarderna ISO 9001 och ISO 13485, ser vi det som meriterande. Vi ser också positivt på tidigare erfarenhet av kvalitetsverktyg så som PFMEA, PPAP, IQ,OQ,PQ och 8D.
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, positiv och har en stark vilja att utveckla och förbättra. Du har lätt för att omsätta teoretisk kunskap i praktiken och drivs av engagemang, ansvar och ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och välkomnar både erfarna sökande men också dig som nyligen har tagit examen och vill växa i en framåtlutad organisation. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och endast du själv sätter gränser.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har god vana av att arbeta i Officepaketet, beräkningsprogram samt affärssystem.
Då tjänsten är en direktanställning på heltid, på NOTE i Herrljunga värdesätter vi lokal förankring.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till leveranschef Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
